Akkuyu Nükleer çalışanları ağaç dikti





AKKUYU NÜKLEER A.Ş çalışanları Gülnar Büyükeceli İlkokulu ile beraber başlattıkları “Umut Tohumları” etkinliği kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Okulda düzenlenen etkinlikte okul bahçesine avokado ağacı fidanları dikildi ve çocuklara çiçek tohumları hediye edildi. Etkinlik, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende, okul bahçesine 6 adet avokado ağacı dikildi. Avokadolar, her mevsim yeşil kalabilmeleri ve bölgenin iklim koşullarına uygun olmaları nedeniyle tercih edildi. Okul bahçesine, bakımı çocuklara emanet edilecek toplam 40 farklı meyve ağacının dikilmesi planlanıyor.

Törende konuşan Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, bu etkinliğin AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ile işbirliği halinde gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Biliyorsunuz şu anda dünyanın sorunu iklim değişikliği ve kuraklık. Bu sorunlar maalesef ülkemizin genelini ve ilçemizi de etkiliyor. Biz Gülnar ve Büyükeceli olarak kuraklıktan etkilenen bir bölgeyiz. Maalesef uzun zamandır yağmur yağmıyor. Bunun farklı sebepleri var ama bu etkileri tersine çevirebilmek için tüm dünyada yaşayan insanların ve ülkelerin üzerine düşen görevler de var. Bu sorunlarla mücadele etmek için bireysel olarak hepimiz çaba göstermek zorundayız. Burada kendi adımıza bir katkıda bulunmak ve çocuklarda çevreyi korumanın önemine dair farkındalık yaratmak adına bir meyve ağacı bahçesi yapıyoruz. Bunda tabii okul müdürümüz Serhat Bey’in, ortaokul müdürümüz Erdinç Bey’in ve yine okul idarecimiz Salih Karaca’nın emekleri var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bu projede yer alan Akkuyu yetkililerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu alan yemyeşil bir bahçeye dönüşecek.”

Büyükeceli İlkokulu Müdürü Serhat Özgür Öztürk de konuşmasında, “Bugün burada çiçek tohumu ekimi ve fidan dikimi için bulunuyoruz. ‘Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda’ parolasıyla bugün güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı ise “AKKUYU NÜKLEER A.Ş. olarak, Büyükeceli’de inşa ettiğimiz çevre dostu, geleceğin temiz yeşil enerji kaynağı olan nükleer güç santrali ile doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Bu etkinlikle sadece bir bahçe yapmıyoruz; aynı zamanda burada yaşayacak olan genç nesil için sürdürülebilir bir geleceğin de adımını atmış oluyoruz. On yıllar boyu temiz ve güvenilir enerji üretecek nükleer güç santrali ile Büyükeceli’de yaşanabilir bir doğaya “Merhaba” diyoruz. Doğaya hayat veren ve çevreyi koruyan sizleri tebrik ediyorum. Derslerinizde ve gelecek yaşamınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.