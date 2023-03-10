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AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

İBB AKOM’un meteorolojik verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

10 Mart 2023 Cuma 22:57
AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı

AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarı


İstanbul ve Marmara Bölgesi, hafta sonu beklenen fırtına ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar da 10 derece civarına gerileyecek. İBB Ekipleri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat esaslı çalışacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un meteorolojik verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

11 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinden (08:00) itibaren rüzgârın Lodos yönünden (Güney-batı) kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (15-25kg/m2) geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Hâlihazırda 17°C’ler civarında seyreden sıcaklıklar da 12 Mart Pazar günü itibariyle hızla azalarak 10°C’ler civarına gerileyecek. 

Cumartesi akşam saatlerine (22:00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeni ile yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. 

İBB Ekipleri, fırtına ve yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Ekipler, 24 saat esaslı çalışarak yaşanması muhtemel sorunlara anında müdahale edecek. Toplu ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli tedbirler de alındı.

Anahtar Kelimeler:
AKOMUyarıİBB
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