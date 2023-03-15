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AKUT bu kez sel afeti için görev başında

AKUT arama kurtarma ekibi deprem bölgesinin ardından bu kez de sel felaketinin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa'ya hareket etti.

15 Mart 2023 Çarşamba 21:51
AKUT bu kez sel afeti için görev başında

AKUT bu kez sel afeti için görev başında…

Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün (14 Mart Salı) akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağışlardan oluşan sel felaketi için, Bursa, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Trabzon ekiplerinden 43 gönüllüsü ile operasyona çıktı. Yapılan açıklamada, afetin gelişme durumuna göre, yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği belirtildi.

AKUT Hakkında

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4.488 operasyonda, 4.618 insanın hayatını kurtardı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.741 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye'deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. AKUT ayrıca, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. Bunu başaran yine ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
AKUTSel Bölgesi
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