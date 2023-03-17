Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AKUT yeni sel felaketi için bu kez Mardin’de

Ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa’da devam eden arama çalışmalarını, Mardin Kızıltepe’ye geçerek, bu bölgede sürdürüyor.

17 Mart 2023 Cuma 18:25
AKUT yeni sel felaketi için bu kez Mardin’de

AKUT yeni sel felaketi için bu kez Mardin’de… 

 Yapılan açıklamada, afetlerin gelişme durumuna göre, yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği belirtildi. Zeynep Yosun Akverdi: “Tam da sel afeti için, “kriz yönetiminden”; “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimi” olgusuna artık geçmeliyiz.”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT olarak sürekli gündeme getirdikleri “risk yönetimi” ve “ulusal afet kültürü” stratejilerinin yokluğunun can almaya devam ettiğini belirterek; “Sel felaketi arama kurtarma faaliyetlerinin hem en zor yapıldığı hem de canlı kurtarma konusunda şansınızın en az olduğu afetlerdendir. Sel vurur, geçer, vaktiniz çok azdır. Tam da sel afeti için, “kriz yönetimi”nden, “zarar azaltma”, “hazırlık” ve “tahmin ve erken uyarı” süreçlerinden oluşan “risk yönetimi” olgusuna geçemezsek, “ulusal afet kültürü” faaliyetlerini; başta devletimiz olmak üzere, tüm aktörler olarak yaygınlaştıramazsak, sel felaketlerinde hep bu acıları yaşarız. Dere yataklarına yerleşim yeri kurmamayı artık ilkokul çocuklarımız bile öğrendi. Sel afetinde, geleneksel olarak sellerin yaşandığı ya da yaşanabileceği bölgelerde, mevsimsel dikkat ve meteorolojik gelişmeleri anlık takip etmek çok önemli. Risk yönetimi kültürünü oturtamadığınız sürece, dünyanın tüm arama kurtarma ekiplerini bir araya getirsek bile kayıpları azaltmanız çok zor. Yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, Allah’tan rahmet, yakınlarına büyük sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi. 

AKUT Hakkında: AKUT Arama Kurtarma Derneği, kurulduğu 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği 4.488 operasyonda, 4.618 insanın hayatını kurtardı. Yaşamın kutsal ve en değerli olduğunun bilinciyle 1.741 hayvanın da kurtarılmasını sağladı. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için 100 binlerce kişiye ‘’Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri’’ vermeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Türkiye'deki ilk kuruluş olarak yardım çağrısı aldığı yurtdışı afetlerinde de ülkemizi başarıyla temsil ediyor. AKUT ayrıca, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na (ECPP-European Civil Protection Pool) giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi oldu. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından, ModEX kapsamında kentsel arama-kurtarma ve medikal tatbikatlarını düzenleyecek olan konsorsiyumda ortak olarak görevlendirildi. Bunu başaran yine ilk Türk kentsel arama kurtarma ekibi oldu. Tamamen gönüllülük esasıyla yürüttüğü tüm eğitim, operasyon, malzeme vb. ihtiyaçlarını ise destekçilerinin bağışlarıyla karşılıyor.

Anahtar Kelimeler:
AtuüAKUT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKUT bu kez sel afeti için görev başında
AKUT bu kez sel afeti için görev başında
İBB İyilik İstasyonu Deprem Bölgesi'ne umut gönderiyor
İBB İyilik İstasyonu Deprem Bölgesi'ne umut gönderiyor
Farklı lezzetler Folks Kitchen & Cocktail'de müzikle buluştu
Farklı lezzetler Folks Kitchen & Cocktail'de müzikle buluştu
AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı
AKOM'dan İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı
Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek
Sözcü'de istifa depremi | Akşener ve Peker'den Yılmaz Özdil'e destek
Verimliliğinizi Arttıracak Toplantı Masası Tasarımları
Verimliliğinizi Arttıracak Toplantı Masası Tasarımları
Eskişehir Kiralık Daire İlanlarını Emlakjet ile Görüntüle
Eskişehir Kiralık Daire İlanlarını Emlakjet ile Görüntüle
iPhone 11 Pro Max Fiyatları
iPhone 11 Pro Max Fiyatları
Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı
Deprem Bölgesinde 5 Sosyal Market Açıldı
Üşümeden Şık Olma Rehberi: Tarz Erkek Mont ve Ceket Modelleri
Üşümeden Şık Olma Rehberi: Tarz Erkek Mont ve Ceket Modelleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim