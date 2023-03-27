27 Mart 2023 Pazartesi 14:45
Ali Tezel, Sarıyer'de engellilerle buluşuyor
SSK'dan SGK'ya, Bağ-Kur'dan Tarım Sigortası'na kadar sosyal güvenlik ve emeklilik konusunda uzmanlığıyla yüz binlerce yurttaşa yol gösteren Ali Tezel yarın Sarıyer'de akıllara takılan soruları yanıtlayacak.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sarıyer Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’nun organize ettiği etkinlikte engellilerle buluşacak. Engelli haklarında son durumun ve yaşanılan sorunların anlatılacağı konferans, 28 Mart Salı saat 14.00’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Katımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
Adres: Çamlıtepe, Akgün Cd. No:1, 34457 Sarıyer/İstanbul