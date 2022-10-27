Altılı masa yedili masa mı oluyor?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edecek
Millet İttifakı’na katılmak istedikleri yönündeki açıklamalarının ardından bu sabah kendisini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aradığını ifade eden Hüseyin Baş kendisiyle yarın BTP Genel Merkezinde görüşeceklerini söyledi.
Hüseyin Baş şunları söyledi, “Yayınıza bağlanmadan önce beni İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener aradı. Biz yarın genel merkezimizde buluşuyoruz, bizi ziyaret edecek kendileri. Millet İttifakı bugün itibariyle bize bir yakınlaşma göstermiş oldu diyebiliriz, yarından sonra süreç daha da netleşecek.”
Altılı masa yedili masa olur mu?
“İYİ Parti sizi Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyar”
Öte yandan BTP’nin Millet İttifakı’na katılma talebiyle ilgili İYİ Parti cephesinden de önemli bir açıklama geldi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” dedi.