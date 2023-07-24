Android Oyunlarını, BlueStacks Sayesinde Bilgisayarlarınızda Oynayabilirsiniz!

YAZI METNİ AŞAĞIDA!

Amerika merkezli şirketlerden olan BlueStacks firması tarafından 2009 yılında BlueStacks yazılımı geliştirilmeye başlanmıştır. Android uygulama ve oyunların, Macintosh ile Windows işletim sistemli cihazlarda kullanılabilmesi için geliştirilen başarılı bir yazılımdır.

2011’de resmi olarak tanıtılan proje, 2014 yılında tam sürüm ile kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Sade arayüzü, içeriğindeki çok sayıdaki avantajlı özellikleri, kolay kullanımı gibi etmenler sayesinde kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından ilgi ile karşılandı. Günümüze kadar geçen süreçte milyonlarca kullanıcısı olan BlueStacks yazılımının kurulumu da oldukça kolaydır. Üyelik hesabı oluşturduktan sonra kurulum aşamalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak, Android uygulamaları bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz.

Android Emülatörleri arasındaki başarısıyla ilk sıralarda yer alan yazılım sayesinde Android’te en çok sevdiğiniz oyunları mobil cihazlara kıyasla daha güçlü bilgisayarlarınızda da oynayabilirsiniz. İçeriğinde popüler oyunları barındıran BlueStacks yazılımındaki yerleşik bir özellik olarak sunulan Play Store hizmetini kullanarakta dilediğiniz oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu emülatörün en önemli özelliklerinden bir tanesi de sadece oyun değil, aynı zamanda Android uygulamaların da sorunsuz şekilde çalışmasını sağlıyor olmasıdır.

Sıklıkla güncellemeler yapılan BlueStacks yazılımındaki güncel kullanılan sürüm 5’tir, ancak yeni yapılan güncellemeler ile 10’da desteklenmektedir. Modern ve şık arayüzü ile gamer’ların gönlünü çalacak programda, milyonlarca oyuncu da bulunmaktadır. Milyonlarca oyun ve uygulamayı bilgisayarlarınıza indirmeyi olanaklı kılan BlueStacks ile ekran görüntülerini de alabilirsiniz. Oyun ve uygulamalarda kolay şekilde ekran görüntüsünü almayı sağlayan program ile dilerseniz Twitch yayınları da yapabilirsiniz.

Nox APP Player, MeMu, GameLoop, LDPlayer, Mumu ve PrimeOS gibi rakip Android Emülatörler arasından eş zamanlı olarak çok sayıda oyun ve uygulama indirebilmesi, çalıştırabilmesi gibi özellikleri sayesinde BlueStacks öne çıkabilmektedir. Aynı zamanda hibrit motoru sayesinde oyun veya uygulamayı bilgisayarınıza indirip, indirmemenin gerekliği otomatik olarak belirlenerek, size bildirilmektedir.

BlueStacks yazılımının başlıca avantajları;

• Play Store desteği

• Milyonlarca oyuncu, oyun ve uygulama

• Modern ve şık arayüz

• Kolay kurulum ve kullanıcı dostu arayüz

• Hibrit motoru

• Creator Hub desteği

• Cloud oyun oynama desteği

• Çok sayıda uygulama ve oyunun aynı anda bilgisayarlara indirilebilmesi

• Twitch canlı yayın desteği

BlueStacks, MeMu, GameLoop, LDPlayer gibi sıklıkla tercih edilen emülatörlerin güncel versiyonlarını yazılım kütüphanesi www.indiriste.com’dan indirebilirsiniz.