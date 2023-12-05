Ankara, akıllı ve çevreci ulaşım çözümleri peşinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Bilkent CYBERPARK iş birliğiyle başlatılan “Şehrini Geliştir Ankara” programı, Başkent’in ulaşım sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmeyi amaçlıyor. Program kapsamında geliştirilecek fikirler, “Şehrini Geliştir Ankara” tarafından desteklenerek pilot uygulamalara dönüştürülecek ve akıllı hareketlilik modellerinin hayata geçirilmesini sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ford Otosan ve Bilkent CYBERPARK iş birliğinde “Şehrini Geliştir Ankara: Akıllı Ulaşım ve Taşımacılık Çözümleri” girişimcilik programı başlıyor. Ekosistem paydaşları ile birlikte büyük şehirlerin ulaşım sorunlarına verimli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan program, 2022 yılında İzmir için hayata geçirilmişti.

“Şehrini Geliştir Ankara” programı kapsamında, Başkent’in toplu ulaşım ve kentsel lojistik trafiğinin yoğun olduğu aktif bölgeler için kent sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı, yenilikçi ve çevre dostu hareketlilik çözümleri geliştirilecek. Bağlanırlık ve yazılım teknolojilerinden faydalanacak olan bu program; toplu taşıma, mikromobilite ve ultimodel mobilite, iş ve okul servisleri, ticari filolar, akıllı yük taşımacılığı ve belediye hizmetleri olmak üzere altı ana kategoride fikirleri ve çözümleri desteklemeyi hedefliyor.

Akıllı ulaşım ve hareketlilik odağında fikri olan, çalışmalar yapan start-up’ları, üniversite öğrencilerini, mikromobilite ve teknoloji şirketlerini davet eden program ile sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik odaklı fikirler desteklenecek.

Programa dahil edilen girişimcilere sunulacak fırsatlar

İlk üçe giren takımları bekleyen fırsatlar:

Fikrini hayata geçirmek için bir fırsat

Fikirlerin kuluçka ve prototipleme ihtiyaçları için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ford Otosan Driventure ile iş birliği yapma şansı

Fikirlerin uygulamaya konmasına destek sağlamak için nakit para ödülü

Programa seçilen fikirler, eğitim ve mentorluklar ile desteklenecek. Bir ay sürecek yoğun eğitim ve mentorluk sürecinin sonunda geliştirilen fikirler 1 Şubat 2024 Perşembe günü Ankara Teknoloji Köprüsü Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilecek demoday etkinliğine katılacak. Ekipler, sektör uzmanlarından oluşan jüri heyetine sunum yapacak, öne çıkan projelerin pilot uygulanması sağlanacak.

Tüm takımları bekleyen fırsatlar:

Hareketlilik ve girişimcilik alanındaki uzmanlardan eğitim ve mentorluk alma fırsatı

Sektördeki öncü çalışmaları gerçekleştiren jüri komisyonuna fikrini sunma şansı

Kentle ilgili bir problemde çözümün parçası olma olanağı

Bilkent CYBERPARK desteği ile girişimcilik ekosistemine dahil olma imkânı

Udemy eğitim paketleri

Sürpriz hediye kutusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, programın amacına uygun çözümlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunarak, Ankara'nın sürdürülebilir ulaşım vizyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, seçilen projenin hayata geçirilebilmesi adına, Ankara'nın belirlenen bölgelerinde pilot uygulama alanları tahsis edilecek. Bu sayede projenin etkileri gerçek bir şehir ortamında test edilecek ve başarıyla uygulanması durumunda kentin geneline yayılma potansiyeli değerlendirilecek.

Kent ve kent paydaşları ile ortak akıl dahilinde kapsayıcı, çözüm odaklı, akıllı ve çevreci hareketlilik modelleri geliştirmek ve bu modeller için çalışan ekosistem oyuncularının yanında olmak isteyen Ford Otosan, birinci seçilen takım tarafından geliştirilen çözümün kentte pilot olarak uygulanmasına destek verecek.

Bilkent CYBERPARK çeşitli sektörlerde alanında lider teknoloji firmalarını bünyesinde barındıran ve teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli yeri olan, Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biri. Programda birinci seçilen takıma şirketleşmesi durumunda ofis ödülü vermeyi, potansiyeli olan ve dereceye girecek takımları da girişimcilik ekosistemine dahil ederek katma değerli hizmetleri ile desteklemeyi planlıyor.

Başvuruların 20 Aralık 2023’e kadar yapılabileceği program ile ilgili detaylara “sehrinigelistir” Instagram hesabından ulaşılabilir.