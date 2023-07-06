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Antalya Buz Lazer Fiyatları: Pürüzsüz Cilde Uygun Hizmetler!

06 Temmuz 2023 Perşembe 14:23
Antalya Buz Lazer Fiyatları: Pürüzsüz Cilde Uygun Hizmetler!

Antalya Buz Lazer Fiyatları: Pürüzsüz Cilde Uygun Hizmetler!

Lazer epilasyon yöntemleri 30 yılı aşkın süredir istenmeyen kıl ve tüylerin tedavisinde kullanılmaktadır. Lazer epilasyon yöntemlerinin dezavantajlı yönlerinin geliştirilmesi ile Alma Lasers tarafından Buz Lazer üretilmiştir. Lazer Epilasyon uygulamaları arasında minimum ağrılı olması ile öne çıkan Buz Lazer, Antalya Lazer Epilasyon merkezleri tarafından da ilgi görmektedir. Sağladığı çeşitli avantajlar ile Antalya Buz lazer Epilasyon merkezleri kullanıcıların tercihi olmaktadır.

Son Teknoloji Lazer Epilasyon için Soprano Titanium

Soprano Titanium, üstün işlevselliği üst seviyede konforla birleştiren lazer epilasyon konusunda gelişmiş bir cihazdır. Lazer epilasyonu adeta yeniden tanımlayan Buz Lazer Titanium kullanıcılarına ve hastalara konfor ile etkinliği birleştiren çözümler sunar. 4 cm² geniş spot boyutu ve daha da gelişmiş soğutma sistemi ile lazer epilasyon artık çok daha hızlı ve neredeyse acısız bir hal almıştır.

Buz Lazer Platinum gibi 3 dalga boyuna sahiptir. Buz Lazer Titanium, 3 dalga boyunun farklı emilim ve penetrasyon seviyelerini birleştiren günümüzün etkili ve güvenli epilasyon cihazıdır. Bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde etkili ve kalıcı sonuçlara sahiptir. Ayrıca ince kıllar dahil tüm kıl tiplerinde etkilidir.

Buz Lazer son teknoloji cihazı soprano titanium ile yaz kış tüm mevsimlerde lazer epilasyon yapılabilmesini sağlanır. Soprano Titanium Antalya Buz Lazer Fiyatları merkezlerinin müşterilerine maximum verim ve konfor için ilk tercihlerindendir.

Buz Lazer ile İlgili Sık Sorulanlar

Buz Lazer Kalın Tüylerde Etkili Mi?

Buz Lazer tüm kıl tiplerinde etkilidir ve tüm cilt tiplerinde güvenlidir. Kalın kıllarda melanin pigmenti daha fazla olduğundan, lazer ışınının emilimi daha yoğun olur. Bu da geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinde (özellikle koyu tenli kişilerde) hem daha fazla ağrı hissedilmesine hem de yanık gibi yan etki risklerine neden olur. Buz Lazer ise kılları kademeli olarak ısıtan bir uygulama tekniği kullanır. Bu teknik, kıl kökünü etkili bir şekilde tahrip ederken çevre dokuların korunmasını sağlar ve yan etki riskini minimuma indirir. Ayrıca Buz Lazer, gelişmiş bir soğutma sistemine sahiptir ve cildi uygulama esnasında -3 dereceye kadar soğutur. Bu da ağrıyı azaltan önemli bir etkendir ve koyu kıllarda da ağrısız bir lazer epilasyon imkânı sunar. Dolayısıyla Buz Lazer kalın kıllarda da neredeyse tamamen ağrısız bir şekilde etkili ve kalıcı epilasyon sağlar.

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Buz Lazer Epilasyon Kaç Kez Yapılır?

Buz Lazer epilasyon seans süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Kılın bulunduğu bölge, kılın rengi, kalınlığı, yoğunluğu ve cildin rengi bu faktörler arasındadır. Bazı durumlarda tedavi süreci beklenenden kısa sürede bitebilir veya normal seanslara ek 1-2 seans daha gerekebilir. Fakat, Buz Lazer ortalama olarak 6-8 seans önerilmektedir. Buz Lazer ile 6-8 seans içerisinde istenmeyen kıl ve tüylerden %80-90 oranında kalıcı olarak kurtulmak mümkündür.

Buz Lazer Seans Fiyatlarına Nasıl Ulaşılır?

FDA onayına sahip ve Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlı Gerçek Buz Lazer cihazları ile faaliyet

Gösteren, Antalya Buz Lazer Epilasyon merkezlerine https://www.buzlazer.com linkinden ulaşabilir ve seans fiyatları için daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

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