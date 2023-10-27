Arama Motoru Optimizasyonu Danışmanı Ne İş Yapar?

Arama motoru optimizasyonu danışmanı, web sitenizin arama motorlarında yüksek performans göstermesi adına yürüttüğü teknik, site içi, site dışı ve içerik stratejilerini uygulama sürecinde destek aldığınız kişidir.

Web siteleri arama motorlarında daha görünür olabilmesi için belirli optimizasyon stratejileri uygulamalıdır. Web sitesi sahipleri genellikle bunu kendileri yapmaya çalışsalar da belirli bir noktaya kadar başarı elde edebiliyorlar.

Kişisel veya işletmenize ait bir web siteniz varsa Google’da daha fazla trafik çekebilmek için arama motoru optimizasyonu danışmanı ile çalışabilirsiniz.

SEO danışmanı sizlere web sitenizi analiz etme ve değerlendirmeden anahtar kelime stratejilerine, içerik stratejisinden SEO başarısını izleme ve düzenlemeye kadar her türlü konuda destek olurlar.

Bir SEO uzmanının web siteniz için yürüteceği çalışmalar genel olarak şöyledir;

Web Sitelerini Değerlendirme ve Analiz

Arama motoru optimizasyonu danışmanı öncelikle web siteniz için değerlendirme ve analiz yapar. Mevcut web sitenizin durumunu bilmeden arama motorlarında nasıl performans göstereceğini bilmek zor olur.

SEO ve dijital pazarlama süreçleri veri odaklı yürür. Bu nedenle bir SEO uzmanı ile çalışmaya başladığınızda ilk olarak web sitenizi teknik açıdan inceler.

Web sitenizin analizi sürecinde şu noktalara dikkat edilir;

Web sitenizdeki sayfaların dizine eklenme durumunu kontrol eder ve dizine eklenmeyen sayfaları belirler.

Web sitenizde bulunan tarama hatalarını belirler ve düzeltmek adına gerekli stratejileri geliştirir.

Web sitenizin site hızını test eder ve site açılış hızını arttıracak stratejiler planlar.

Mobil uyumluluk ve duyarlı tasarım açısından web sitenizi analiz eder.

Başlıklarınızı, başlık etiketlerinizi, meta açıklamalarınızı SEO’ya uygunluk açısından değerlendirir.

XML site haritası analizi yapar ve site haritanızın Google’a bildirildiğinden emin olur.

Web sitenizdeki SSL ve HTTPS güvenlik süreçlerini takip eder ve güvenilir bir web siteniz olması için planlamalar yapar.

İçeriklerinizi analiz eder. Kopya, yetersiz ve ilgi çekici olmayan içerikleri belirler ve gerekli içerik stratejisini planlar.

Web sitenizde bulunan 400-403-404- 500-503 gibi hatalara sahip sayfaları tek tek tespit eder ve ortadan kaldırır.

Web sitenizdeki dahili link yapısını ortaya çıkarır ve güçlendirir.

Web sitenize gelen ve giden bağlantıları analiz ederek kalitesiz backlinkleri ortadan kaldırır.



Anahtar Kelime Araştırma ve Stratejileri

Arama motoru optimizasyonu danışmanı için en önemli çalışmalardan biri anahtar kelime araştırma sürecidir.

SEO uzmanları web sitenizin hedef kitlenize doğru sıralama elde etmesi için anahtar kelime analizi yapar. Ücretli ve ücretsiz araçlar kullanarak anahtar kelime analizi yapar. Arama hacmi, arama niyeti gibi birçok durumu dikkate alarak anahtar kelime listesi ortaya çıkarır ve web siteniz için belirli bir anahtar kelime stratejisi belirler.

Anahtar kelime araştırma sürecinde şu çalışmaları yürütür;

Sektörünüzle ilgili en temel anahtar kelimeleri belirler.

Rakiplerinizin yüksek performans gösterdiği anahtar kelimeleri araştırır.

Arama hacmi yüksek anahtar kelimelere odaklanmanızı sağlar.

Yeni içeriklerde daha fazla trafik çekebilmek için uzun kuyruklu anahtar kelimeler belirler.

SSS bölümü için çalışacak doğru uzun kuyruklu anahtar kelimeleri bulur.

Arama amacını dikkate alır ve sizi hedeflerinize ulaştıracak anahtar kelime gruplarını belirler.

Geliştirilecek içerikleriniz için ek anahtar kelimeler belirler.

Teknik SEO İncelemeleri

Web sitenizin arama motorlarında iyi performans göstermesi için teknik açıdan da kusursuz bir SEO süreci olmalıdır. Arama motoru optimizasyonu uzmanı web sitenizde teknik SEO incelemeleri yapar. Web sitenizin teknik açıdan problemleri olursa Google sonuç sayfalarında istediğiniz performansı bulamazsınız. Bu nedenle teknik açıdan web sitenizin analiz edilmesi gerekir.

SEO danışmanı teknik açıdan SEO incelemesini şu şekilde yapar;

Görsel analizi, CSS ve JavaScript dosyaları analizi, PHP analizi yapar.

Web sitenizde yinelenen içerik veya benzer içerikleri analiz eder ve canonical etiketi stratejileri geliştirir.

Hemen çıkma oranını belirler ve düşürmeye yönelik stratejileri hayata geçirir.

Web sitenizde backlink kontrolü yapar. Ücretli backlinkleri belirler, sektörel backlink analizi yapar, DR planı yüksek bağlantıları araştırır.

Web sitenizin breadcrumb yapısı olup olmadığını inceler. Özellikle e-ticaret sitelerinde sayfa deneyimini bu şekilde arttırır.

Robots.txt dosyasının sorunsuz olduğundan emin olur. Bu sayede arama motoru botlarını doğru yönlendirmeyi sağlar.

SSL sertifikası ve HTPPS güvenlik protokolleri olup olmadığına bakar.

Uluslararası web siteniz varsa hreflang etiketi kullanıp kullanmadığınıza bakar.

Web sitenizin mobil uyumlu olup olmadığını inceler ve mobil uyumluluk hatalarını belirler.

Web sitenizi görseller açısından inceler. Görsellerde title ve alt etiket analizi yapar ve SEO’ya uygun olduğundan emin olurlar.

Web sitenizin URL yapısını analiz ederler. URL yapısının SEO uyumlu olup olmadığına bakarlar.

Web sitenizin haritasını inceler ve site haritasının Google’a bildirildiğinden emin olur.

Web sitenizdeki içeriklerin özgün, kaliteli ve bilgi verici olup olmadığına bakar.

Web sitenizdeki sayfa hatalarını belirler. 404 hata kodu olan sayfaları 301 olarak yönlendirir.

Kopya içerik ve sayfalar olup olmadığına bakar ve intihal olan sayfaları ortadan kaldırır.





İçerik Stratejisi ve Optimizasyonu

Arama motoru optimizasyonu uzmanı web sitenizin içerik stratejisini analiz eder, belirler ve uygular. Aynı zamanda nitelikli bir içerik optimizasyon süreci yürütmenize katkı sağlar.

SEO danışmanı web sitenizdeki içerik stratejisini şu şekilde analiz eder;

Arama amacına uygun olmayan içerikleri tespit eder.

Google’ın öncelik vermeyeceği içerikleri belirleyerek düzenler.

İçeriğinizin rakip içerikler arasından yüksek performans gösteren içeriklerle karşılaştırmasını yapar.

İçeriğinizin güncel olup olmadığına bakar. Güncel olmayan içerikleri kaldırır ya da güncel hale gelecek şekilde optimize eder.

Web sitenizdeki içeriklerde kopya içerikler olup olmadığına bakar. Kopya içerikleri düzenler ve özgün hale getirir.

Önemli Google güncellemeleri sonrasında görünürlüğünü kaybeden içerikleri analiz ederek güncellemeye uygun hale getirir.

İçeriğinizin site içi ve site dışında kaliteli ve yeterli bağlantılara sahip olmasını sağlar.

İçeriklerinizin doğru tarandığından ve dizine sorunsuz eklendiğinden emin olmalıdır.

Web sayfanızdaki içeriklerde doğru anahtar kelimeleri doğru şekilde kullanmaya odaklanır.

Etkili başlık açıklaması, meta etiketi oluşturur.

İçeriğinizin en etkili şekilde düzenlenmesini sağlar.

Heading etiketlerinin doğru kullanılmasını sağlar.

Bağlantı Otoritesi ve Link İnşası

Arama motoru optimizasyonu uzmanı web sitenizdeki bağlantı otoritesini analiz eder ve yükseltmeye odaklanır. Aynı zamanda web sitenizin site içi ve site dışı link yapısını analiz eder. Site içi link inşasını gerçekleştirir.

Web sitenizde bağlantı otoritesini güçlendirmek için SEO danışmanı şu çalışmalara odaklanır;

Web sayfanızdan dışarıya yapılan linklemelerin alakalı olmasına çalışır.

Sitenizden bir bağlantı verdiğinizde dışarıya giden linkin doğru sayfaya gidip gitmediğine bakar.

Belirli bir sayfanıza dışarıdan link verildiyse bu linkin ilgili sayfadan geldiğine bakar.

Sitenizden çıkan linkin takip edilebilir olduğundan emin olur. Web sitenizdeni Nofollow etiketlerine bakar.

Dış bağlantının sayfanızda nerede konumlandığına bakar ve konumlanacağı en doğru yeri belirler.

Web sayfanızda en doğru sayıda linke sahip olması için doğru çalışmalar yürütür.

Bağlantıların sektörünüzle ilgili, kaliteli ve değerli olmasına özen gösterir.

Bağlantıları link çiftliği olarak görülen platformlarda olup olmadığına da bakar.

SEO İzleme ve Raporlama

Web sitenizin arama motorlarında yüksek performans göstermesi için mevcut SEO stratejinizi izlemelisiniz. Bu noktada arama motoru optimizasyonu uzmanı SEO çalışmalarınızın başarısını inceler.

SEO izleme sürecinde Google araçları ile birlikte Ahrefs, SemRush gibi ücretli profesyonel araçları kullanır. Web sitenizdeki başarılı SEO çalışmalarını belirler ve başarısız olan çalışmalarınızı geliştirmek adına belirler.

SEO çalışmalarınızla ilgili yaptığı analizleri rapor haline getirir ve sizlere haftalık, aylık, dönemlik ve proje bazı raporlar sunar.

Bir SEO uzmanı ile çalıştığınızda en önemli avantajınız düzenli olarak çalışmalar hakkında raporlar alabilmektir. Veri odaklı çalışan SEO uzmanları düzenli olarak yaptıkları çalışmaları size rapor halinde sunar.

Sizler de SEO performansınızı izleyebilir, aldığınız yolu görebilir ve ilerleyen dönemlerde neler yapılabileceğini anlayabilirsiniz.