Asgari Ücret Zammında İş Barışı Gözetilmeli
Son yıllarda hızla artan enflasyonun tüm toplum kesimlerinin alım gücünü olumsuz etkilediğini dile getiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Tabi bu durumdan en yoğun etkilenen toplum kesimi sabit ücretliler oldu. Özellikle gıda fiyatlarında yaşanan sert enflasyon bu kesimin alım gücünün daha da düşmesine sebep oldu. Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle hızla artan enerji fiyatları ise işletme sermayesi ihtiyacının artmasına ve kar marjlarının daralmasına sebep olmakta. Önümüzdeki süreçte asgari ücret belirlenirken tüm bu veriler ışığında iş barışını gözetecek bir karar alınmalı” dedi.
Vatandaşın alım gücü hızla daraldı
İş barışı gözetilmeli
Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle petrol ve doğalgaz başta olmak üzere enerji fiyatlarında yaşanan hızlı artışların işletme sermayesi ihtiyacını arttırdığını ve firmaların kar marjlarını erittiğini belirten Karadeniz: “Özellikle sektörümüz gibi enerji yoğun sektörlerde bu etki daha derin hissediliyor. 2023 yılının da enerji fiyatları bakımından büyük bir belirsizliği barındırdığını söyleyebiliriz. Ülkemizde finansman maliyetlerinin yüksek, vadelerinin ise kısa olması durumu ile artan işletme ihtiyacı durumunu bir arada ele aldığımızda ise işletmelerin oldukça zor bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Birçok işletme sahibi bir taraftan çalışanlarına daha iyi imkanlar sunmak isterken diğer taraftan ise asgari ücrette meydana gelecek sert bir artışı finanse edip edemeyeceğinin düşünüyor. Özellikle ihracat yapmayan işletmelerin bu dönemde daralan iç pazar sebebiyle mevcut durumdan daha çok etkilendiğini gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde zorunlu işten çıkarmaların yaşanması ise en büyük çekincelerimizden. Bu sebeple asgari ücret zammında iş barışı gözetilerek hareket edilmeli ve yükün tamamı işveren sırtına yüklenmemeli” dedi.