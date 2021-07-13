Asırlık Zeytin Ağaçları Yaşam Mücadelesi Veriyor

JES projesine karşı davacı olan köy halkı, mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen usulsüzce çalışmalarına devam eden şirkete karşı tepkili. 13 Temmuz Salı günü zeytin ağaçlarına sahip çıkmak için bir araya gelen Orhanlı köylüleri, “zeytinimi katletme” diyerek yaşam mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

İzmir Seferihisar’da yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla dolu bir vadide bulunan Orhanlı köyü, jeotermal enerji santrali (JES) projelerinin tehdidi altında. Geçimini zeytincilikle karşılayan yöre halkı bir Kadim Üretim Havzası olan köylerindeki yaşamı tehdit eden JES projelerine karşı yaşam alanlarını savunmayı sürdürüyor. Bölgedeki JES çalışmalarına usulsüz olarak devam eden Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. bölgedeki yirminin üzerinde asırlık zeytin ağacını keserek ‘Zeytinciliğin Islahı Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelik’i de ihlal etmiş durumda. Kesilen zeytin ağaçları için suç duyurusunda bulunarak, yönetmeliğe göre tek bir zeytin ağacının bile kesilmesinin yasak olduğunu belirten Orhanlı köylüleri, yaşam alanlarını ve zeytin ağaçlarını korumak için haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çiziyor.

Jeotermal Talanı Bitmiyor

Orhanlı köyünün neredeyse tamamına JES projeleri için dört farklı ruhsat izni verilmiş durumda. Bölgede sondaj çalışmaları başlamış olan JES projesine doksan dokuz köy sakini dava açmış ve bu proje hakkında İzmir 3’üncü İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bu karara rağmen çalışmalarına devam ederek, bölgedeki en az iki yüz yıllık zeytin ağaçlarını kanuna aykırı olarak kesen jeotermal şirketi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu da olmadan JES faaliyetlerini sürdürüyor. Köylerinde her geçen gün bir yenisi eklenen JES projelerine karşı mücadele eden yöre halkı, geçimlerini zeytincilikle sağladıklarını ve yaşam kaynaklarını yok edecek olan bu projelerin durdurulması için haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtiyor.

Kesilen Zeytinler İzmir’e Endemik

İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ağaçlarından oluşan zeytin ormanlarının yer aldığı Orhanlı köyü, zeytin ve zeytinyağı üretimiyle dikkat çekiyor. Köyde özellikle zeytinyağı üretimi başta olmak üzere, organik tarım ve hayvancılık gibi pek çok farklı üretim, doğa dostu yöntemlerle sürdürülüyor. Binlerce yıllık kadim üretim yöntemlerinin uygulandığı Orhanlı, bu yönüyle keklikten sincaba, oklu kirpiden su samuruna milyonlarca nadir canlının yaşam alanı olan bir Kadim Üretim Havzası olma özelliği taşıyor.

“Zeytin Ağaçları Bizden Önce De Buradaydı”

Asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun altını çizen Orhanlı Köyü Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil: “Köyümüz binlerce yıldır zeytincilikle geçinen, zeytinyağı üreterek yaşayan bir köy. Bu topraklarda sayısız insan yaşam sürmüş, medeniyetler geçmiş. Zeytin ağaçları hepsinin yaşamına tanıklık etmiş. Çünkü onlar biz burada var olmadan önce de bu topraklarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bizden sonra da burda yaşamaya devam edecekler. Atalarımızdan, ninelerimizden emanet aldığımız zeytin ağaçlarımızı koruyarak çocuklarımıza emanet etmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zeytin ağaçlarımızın, yaşam alanımızın jeotermal santral tarafından yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi.