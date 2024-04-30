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Aslan Buluşçu'dan çocuklara, annelere Omega-3 çağrısı

Milyonlarca çocuğun hayranlıkla takip ettiği TRT'nin animasyon kahramanı Aslan Buluşçu, balık yağının sevdirmek için sahaya indi

30 Nisan 2024 Salı 10:06
Aslan Buluşçu'dan çocuklara, annelere Omega-3 çağrısı






Aslan Buluşçu balık yağını çocuklara sevdirmek için sahaya indi

TRT'nin sevimli kahramanı  Aslan Buluşçu, çocukların zihin ve beden gelişiminde son derece önemli yer tutan Omega-3 bazlı balık yağını sevdirmek için devreye girdi.

Aslan Buluşçu katıldığı OMİ Çocuk Etkinliklerde, immün sistemin güçlendirmesinden kalp sağlığına, görme ve beyin gelişimi fonksiyonlarının düzenlenmesinde  pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanan EPA ve DHA içeriğiyle öne çıkan Omega-3'ün önemini anlattı.

Aksuvital uzmanlarının eşlik ettiği  organizasyonda Aslan Buluşçu’nun çocuklarla ilk buluşması 27 - 28 Nisan tarihlerinde İstanbul Carousel AVM'de gerçekleştirildi. Aslan Buluşçu önümüzdeki günlerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Aslan BuluşçuOmega3
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