Astrolog Şenay Devi'den önemli uyarı | Bu tarihlere aman dikkat

Eylül ayının önemli tarihlerinden bahseden Devi, yapılması gerekenler hakkında da uyardı.

İşte Şenay Devi'nin açıklamaları:

Eylül'ün 20'sinde şahane bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay enerjisi hayatımızda alacağımız, vereceğimiz, kırdığımız, kırıldığımız noktalarda imtihan zamanı olacak. 23, 24, 25 ve 26 Eylül'de ise niyetlerimize, isteklerimize ve konuşmalarımıza çok önem verip, geçtiğimiz 8 ay boyunca yaşadığımız olumlu olumsuz olayları gözden geçirmeliyiz.

Gökyüzünün adalet kılıcının yeryüzüne indiği, hepimizin yaptıklarımızla yüzleşeceği bir dönem. Ya sınav verip kendimizle yüzleşeceğiz ya da mükafatı alacağız.