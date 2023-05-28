Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

 Ata tohumu fideler Üsküdar'da toprakla buluştu

İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, Fide Dikim Şenliği ile Üsküdar’a ata tohumlarının bereketini getirdi.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:48
 Ata tohumu fideler Üsküdar'da toprakla buluştu

 Ata tohumu fideler Üsküdar'da toprakla buluştu

 

Bölgenin en önemli yeşil alanlarından biri olan Kuzguncuk Bostanı’nda yapılan şenlikle Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde üretilen ata tohumu yerli fideleri toprakla buluştu.

 

Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Bostanı'nda düzenlenen Fide Dikim Şenliği'nde ata tohumu fideler toprakla buluştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, küçük çocuklarla beraber fideleri toprağa dikti. Üsküdar Belediyesi tarafından Kuzguncuk Bostanı'nda Fide Dikim Şenliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde üretilen ata tohumu yerli fideler, düzenlenen şenlikte toprakla buluştu. 

Ata tohumlarının bereketinin Üsküdar'a geldiği şenliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Başkan Türkmen, Üsküdarlı çocuklarla beraber fideleri toprakla buluşturdu. "Burada tam bir kardeşlik hukuku ve hoşgörü iklimi var" Başkan Türkmen, "Bizim Üsküdar Kuzguncuk'ta İlya'nın bostanı var. Burası bin yıllık bostan, daha fazlası bile var. Burada Üsküdar Belediyemiz her yıl vatandaşlarımızla beraber fide dikim şenliği yaparız. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz, anneler babalar yazın başlangıcında fide dikim şenliği, yazın sonuna doğru da hasat şenliği yaparız. Buradaki toprak çok bereketlidir. Burada genelde sebze ekip dikiyoruz. Ekiyoruz, sonra da topluyoruz. Burada 200'ün üzerinde hobi parsellerimiz var. Bir kısmını okuldaki çocuklarımız ekip dikiyorlar, bir kısmını da mahalledeki vatandaşlarımız. Kurayla belirliyoruz her yıl. Kura kime çıkarsa gelip burada domatesini, salatalığını ekiyor. Burada tam bir kardeşlik hukuku ve hoşgörü iklimi var. Bu bahçemiz de buna hizmet eden güzel bir mekan oldu. Burası zaten her bir parselin mahalledeki vatandaşlarca sahiplenildiği bir alan.. Çocukların da özellikle ektikleri yerlerdeki ürünleri biz haziran sonuna doğru topladığımızda Üsküdar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek götürüyoruz. Onların malzemesi buradan çıkıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bölge sakinleri ve çocuklarla birlikte fide dikim alanına geçtiler. Domatesten patlıcana, biberden fasulyeye kadar çok çeşitli ata tohumundan geliştirilen fideler toprağa ekildi. 

Anahtar Kelimeler:
Ata TohumuÜsküdar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB | Annelerin yanındayız
İBB | Annelerin yanındayız
Bodrum'da deniz çayırları zarar gördü
Bodrum'da deniz çayırları zarar gördü
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi
Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi
Yaz aylarına özel ‘kilo kontrolü’ önerileri
Yaz aylarına özel ‘kilo kontrolü’ önerileri
Dijital içerik ve medya harcamaları 1.36 trilyon doları bulacak
Dijital içerik ve medya harcamaları 1.36 trilyon doları bulacak
Dünyanın ilk metrosu nerede yapıldı?
Dünyanın ilk metrosu nerede yapıldı?
Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları
Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları
Yatak Odanıza Can Veren Yatak Örtüsü Modelleri Yataş’ta!
Yatak Odanıza Can Veren Yatak Örtüsü Modelleri Yataş’ta!
Çilingir Sofrası Gain'de
Çilingir Sofrası Gain'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim