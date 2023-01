Avantajlı Tatil Fırsatı Butik Loss Hotel

Ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden bir tanesi olan istanbul, yılın hemen her zamanı binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Özellikle yaz zamanlarında yoğun turist ziyareti bulunan İstanbul’da konaklama istihdamı sağlanmaktadır. istanbul tatilleri çoğu zaman keşfetmek maksatlı olsa da iş seyahatleri için de yapılmaktadır. Hangi sebeple olursa olsun ziyaretçiler istanbul tatilinden memnun kalacaklardır. Butik istanbul otelleri içerisinde şehrin hemen her bölgesinde bulunan tatil seçenekleriyle tatil botunca konforunuzu koruyabilirsiniz. istanbul mevkiindeki Beylikdüzü, merkezi yapıda bulunması sebebiyle ziyaretçilerin uğrak noktalarındandır. Dolayısıyla konaklama için butik Loss Hotel sıklıkla tercih edilmektedir. Beylikdüzü otelleri gerek merkezi konumda olması gerekse hizmet kalitesi sebebiyle ziyaretçiler tarafından tercih edilmektedir. Alanında oldukça uzman ve deneyimli olan Beylikdüzü otelleri yetkilileri tamamen müşteri odaklı çalışma sergilemektedir. Beylikdüzü otel fiyatları de kendi içerisinde ayrılmaktadır. Yıldızlı suit ve butik otel olarak ayrılan Beylikdüzü otelleri yüksek kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. istanbul tatili yapmayı planlayan kişiler için uygun alternatifler arasındaki Beylikdüzü otelleri kapsamında konaklayabilirler.

Kaliteli Beylikdüzü Suit Otel Alternatifleri

Beylikdüzü ilçesindeki oteller, İstanbul ziyaretçileri tarafından sıklıkla tercih edilen tatil alternatifleri arasında yer almaktadır. Fakat bölgede bulunan konaklama seçenekleri sadece Beylikdüzü otelleri ile sınırlı değildir. Yazımızın önceki kısmında Beylikdüzü suit otel fiyatları konseptlerinin ikiye ayrıldığını belirtmiştik. Bu konseptler, lüks suitler ve butik oteller şeklindedir. Butik oteller içerisinde yer alan odalar standarttır. Bunun yanı sıra lüks oteller içerisinde de suit oda alternatifi bulunmaktadır. Suit odalar içerisinde müşteriler için daha geniş olanaklar yer almaktadır. Ayrıca Beylikdüzü suit otelleri kapsamında tercih edilen tesislerin içerisinde oda servisi gibi ayrıcalıklar da bulunmaktadır. Otel fiyatları ve hizmetleri yazımızın ilerleyen kısımlarında da yeri geldiğince değineceğiz. Beylikdüzü ilçesinde bulunan suit tatil alternatiflerinin yalnızca otellerle sınırlı olmadığını daha önce de belirtmiştik. Bölgedeki diğer tesis seçenekleri, butik apartlar ve konaklama tesisleri şeklindedir. Butik Apartlar çoğu zaman kalabalık konaklamalar için de uygunlardır. Fakat konaklama tesisleri için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Butik Konaklama tesisleri genellikle bireysel suit tatil ve günlük kalışlarda tercih edilmektedir. İstanbul tatili yaparken Beylikdüzü ilçesindeki tesislerde konaklamak isteyen kişileri bu bilgileri bilmesinde fayda olacaktır.

En Ucuz Beylikdüzü Otel Fiyatları

Beylikdüzü otel fiyatları hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir. Zira tatil yapılacak olan dönem, suit otel fiyatları bakımından belirleyicidir. Bununla beraber belirleyici olan başka unsurlar da yer almaktadır. Fakat Beylikdüzü otel fiyatı hakkında net bilgi arayan ve buna göre bütçe oluşturacak olan kişilere de tavsiyeler bulunmaktadır. Öncelikle net fiyat bilgisi alabilmek için tesis karşılaştırma sitelerine bakılabilmektedir. Firma karşılaştırma siteleri sayesinde fiyatları öğrenirken aynı zamanda suit otel uygunluk durumu da öğrenilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra butik otel karşılaştırma siteleri sayesinde rezervasyon işlemi de yapılabilmektedir. Butik Beylikdüzü otel fiyatları hakkında net bilgi sahibi olmak isteyen kişiler doğrudan konaklayacakları Loss hotel yetkilileriyle de görüşme yapabilirler. Yapılan görüşme esnasında oda uygunluk durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. Suit Beylikdüzü otelleri fiyatları kıyaslandığında butik oteller daha uygun fiyat aralıklarına sahip olacaktır. Zira lüks konsepte sahip oteller fiyatları bakımından değerlendirildiğinde yüksek bütçelere sahiptir. Butik Beylikdüzü otel fiyatları konusunda konaklanacak gün sayısı ve oda konsepti de belirleyicidir. Suit oda tercih edilmesi durumunda fiyatları artmış görmek mümkündür. Bununla birlikte konaklanacak olan gün sayısına paralel olarak suit otel fiyatları da artacaktır.

Beylikdüzü Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

Beylikdüzü semti her ne kadar tatil bakımından öne çıksa da ilçedeki tarihi yapılar da ziyaretçiler için önemlidir. Beylikdüzü suit otelleri bölgesindeki bu yapılar, yakın mesafede yer almaktadır. Bilindiği üzere İstanbul, çok fazla tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu tarihi yapılardan bazılar da Beylikdüzü mevkiindeki yer almaktadır. Loss Hotel, bu yapılara yakın olması sebebiyle de tercih edilmektedir. Bilindiği üzere İstanbul’un en meşhur tarihi yapılarından bir tanesi Yerebatan Sarnıcı’dır. Bunun yanı sıra köprülere duyulan ilgi de oldukça fazladır. Beylikdüzü bölgesinde bulunan önemli yapılardan ilki Kapıağa Köprüsüdür. Köprünün bu kadar önemli olmasının ilk sebebi Mimar Sinan tarafından yapılmış olmasıdır. Ayrıca bu köprü yine Mimar Sinan tarafından ülkemize miras bırakılan önemli dört yapıdan bir tanesidir.

Dolayısıyla tarihiyle yerli turistlerin ilgisini çekerken görüntüsüyle de yabancı turistlerin ilgisini çekebilmektedir. Beylikdüzü suit otelleri konumuna yakın olan ikinci tarihi yapı ise Roma Kayıkhanesidir. Kayıkhanenin tarihi eski zamanlara dayanmaktadır. Ayrıca bu kayıkhanenin Romalılar tarafından yapıldığı da bilinmektedir. Butik Loss Hotel mevkiinde yer alan son yapı ise Değirmenburnu Feneridir. Fenerin aynı zamanda Beylikdüzü semtini görsel olarak da temsil ettiği bilinmektedir. Yakın tarihte Beylikdüzü mevkiindeki bulunacak olan kişilerin bu yapıları mutlaka görmesi gerekmektedir.

Beylikdüzü Merkezde Ne Yenilir? Ne İçilir?

Hemen her ülke ve coğrafyanın kendine has yemek kültürü bulunmaktadır. Ülkemiz de bu kapsamda ön plana çıkan yerler arasındadır. Özellikle yabancı turistlerin İstanbul ziyaretlerinin çok olması sebebiyle belirli aralıklarla bölgede gastronomi etkinlikleri düzenlenmektedir. Beylikdüzü semti de bu anlamda İstanbul’da ön plana çıkan bölgelerdendir. Beylikdüzü otel fiyatları içerisinde de ziyaretçiler için çeşitli menüler sunulmaktadır. Bu menülerin ana teması çoğunlukla yöresel lezzetlerimiz ve dünya mutfağıdır. Beylikdüzü mevkiindeki tesis restoranları ve bölgesel restoranlar da bu menülerden yola çıkmaktadır. Dolayısıyla yemekler çoğu zaman et ve et yemekleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Fakat özellikle yabancı turistler yöresel lezzetleri deneyimlemek istemektedir. Dolayısıyla ülkemize has lezzetler de çok sık tüketilmektedir. İçecek olarak ise akla ilk gelen Türk kahvesi hemen herkesin ortak tercihi arasındadır. Yoğun gün sonrası odasında dinlenmek isteyen kişiler oda servisiyle odalarında kahvelerini içebilmektedirler.

Beylikdüzü Bölgesine Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Beylikdüzü, İstanbul’un merkezi lokasyonlarından bir tanesine sahiptir. Dolayısıyla ziyaretçiler ulaşım bakımından herhangi sorun yaşamayacaktır. Beylikdüzü mevkiine ulaşım sağlarken bilinmesi gereken ilk husus, aktarmalı ve doğrudan ulaşım seçeneklerini olduğudur. İlçeye doğrudan ulaşım sağlamak için; otobüs, minibüs veya metrobüs seçenekleri kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra Beylikdüzü konumuna aktarmalı olarak gitmek için de vapur veya tramvay tercih etmek yeterli olacaktır.

Ödeme Yöntemleri Nelerdir?

Butik Beylikdüzü otel fiyatları kadar merak edilen diğer konu da ödeme yöntemleridir. Loss Hotel içerisinde ödeme yaparken müşterilere iki seçenek sunulmaktadır. Bunlar, kredi kartıyla ödeme ve nakit ödemedir. Müşteriler bankaları ile görüşerek ödemelerini kredi kartı üzerinden yaptıklarında taksitlendirme imkanına sahip olabilmektedirler. Ödeme yöntemleri konusunda bilinmesi gereken bir husus daha bulunmaktadır. Bu da müşterilerin ödemeye tesise giriş esnasında yapması gerektiğidir.

Beylikdüzü’nde Popüler Yerler Nerelerdir?

Beylikdüzü suit otel konumlarına yakın olan tarihi yapıların hangisi olduğundan önceki kısımlarda söz etmiştik. Peki, Beylikdüzü’nde popüler yerler neresidir? Öncelikle, tarihi yapıların çok fazla ziyaret edildiği ve popüler yerler arasında olduğu bilinmelidir. Daha sonra ise Beylikdüzü’ndeki eğlence mekânlarının da popüler yerler arasında olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Özellikle akşam vakti arkadaşlarıyla eğlenmek isteyen kişiler için bu mekânlar birebirdir. Tüm bunların yanı sıra Beylikdüzü sokaklarında da canlı müziklere rastlamak mümkündür.