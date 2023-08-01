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Avrupa Yakasının ilk Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi Eyüpsultan’da

01 Ağustos 2023 Salı 11:53
Avrupa Yakasının ilk Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi Eyüpsultan’da

Avrupa Yakasının ilk Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi Eyüpsultan’da

Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde, İlçe Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında ambalaj atıkları, atık camları, atık yağları, atık pilleri, elektornik atıkları ve tekstil atıklarını kaynağında ayrı olarak toplanıyor; ayrıştırılıp ekonomiye kazandırılıyor.

3 BİN TON AMBALAJ ATIĞI EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

İstanbul Avrupa Yakasının ilk Otomatik Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi olma özelliğini taşıyan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde aylık 3 bin ton Ambalaj Atığı ekonomiye kazandırılıyor. Tesis içerisinde poşet açıcı, ön ayrıştırma kabini, balistik seperatör, magnet, disk elek, ayrıştırma bandı ve saatte 15 ton ambalaj atığını sıkıştırabilen balya - press makinesi vb otomatik ayrıştırma sistemleri bulunuyor.

EYÜPSULTAN SIFIR ATIK MERKEZİ, 4 BİN 168 METREKARE ALANA SAHİP

Toplam 4.168 m² alana sahip, 13 tür atığın kabulünün sağlandığı Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi’nde; 1.030 m²'lik 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi inşa edildi.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde 93 m² Geçici Tehlikesiz Atık Depolama binası, 32 m² Geçici Tehlikeli Atık Depolama Binası, 905 m² asfalt zeminli açık alan imalatları tamamlandı.

Ambalaj atıkları 10 hidrolik sıkıştırmalı araç ve 1 mini araç olmak üzere toplam 11 araç ile tüm mahalellerden toplanıyor.

OTOMATİK AMBALAJ AYRIŞTIRMA TESİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Toplanan ambalaj atıkları Alibeyköy Şantiyesinde bulunan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'ne getirildikten sonra besleme bandına bırakılarak disk elek kısmına geliyor.

Disk elek; karton, plastik bidon, teneke gibi malzemeleri ayrıştırma bandına gönderirken, elekten geçen diğer küçük malzemeler diğer ayrıştırma bandına gidiyor. Küçük olan parçalar daha sonra boyutlarına göre ayrıştırılması için Balistik Seperatöre geliyor.

MALZEMELER İKİ VE ÜÇ BOYUT OLARAK AYRIŞTIRILIYOR

İki ve üç boyut olarak ayrılan malzemeler tekrar ayrı ayrı ayrıştırma bandına gelerek türlerine göre haznelere atılıyor. Metal olan parçalar üç boyut ayrıştırma bandında bulunan magnet vasıtasıyla el değmeden ayrıştırılırken, ayrıştırılan malzemeler haznelerde dolduktan sonra pres makinesine gitmek üzere ayrı bir banda dökülerek presleniyor.

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