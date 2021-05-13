Aynı dakikada takla attılar, 8 yaralı var

Diyarbakır Seyrantepe kavşağında aynı dakikalarda iki araç takla attı! Çok sayıda yaralı var. Korkunç kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Seyrantepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre bir araç hızını alamayan Fiat marka hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, araçta bulunan 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Aynı dakikalarda ise 1 kilometre önceki kavşakta 21 ABU 729 plakalı bir otomobil refüje çarparak kontrolünü kaybetti, köprüden takla atarak uçtu. Bu kazada ise 4 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerlerini çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve araca sıkışanların çıkarılması için itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kazanın meydana geldiği yerde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazalarla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta incelmeme başlatıldı.

Öte yandan trafiği kilitleyen hurdaya dönmüş araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

