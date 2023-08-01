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Ayşe Başaran, Sakıp Sabancı Spor Ödülü’nün Sahibi Oldu

Sabancı Vakfı tarafından, Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle 1994 yılından bu yana Türk sporunu ve sporcularını desteklemek amacıyla verilen “Sakıp Sabancı Spor Ödülleri” töreni düzenlendi.

01 Ağustos 2023 Salı 11:43
Ayşe Başaran, Sakıp Sabancı Spor Ödülü’nün Sahibi Oldu

Ayşe Başaran, Sakıp Sabancı Spor Ödülü’nün Sahibi Oldu

Sabancı Vakfı tarafından, Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetiyle 1994 yılından bu yana Türk sporunu ve sporcularını desteklemek amacıyla verilen “Sakıp Sabancı Spor Ödülleri” töreni düzenlendi. Ödül töreninde 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda atletizm branşında iki altın madalya kazanan Ayşe Başaran 40 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.  

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan - Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) / Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı - Sporcu Ayşe Başaran (soldan sağa doğru)

Merhum Sakıp Sabancı’nın başlattığı ve vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, düzenlenen törenle sahibini buldu. 190 ülke ve 7 bin sporcunun katılımı ile 17-25 Haziran tarihlerinde Berlin’de düzenlenen 16. Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil ederek atletizm branşında iki altın madalya kazanan Ayşe Başaran, ödülünü Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) / Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı’dan aldı. 

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen olimpiyatlarda başarılı bir performans sergileyen Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı’na tebriklerini ileten Dilek Sabancı, “Babam Sakıp Sabancı’nın bizlere devrettiği misyonla gençlere ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor; sporda, sanatta ve eğitimde başarılı gençleri ödüllendiriyoruz. Kendisi her zaman gençlerin, sporcuların ve sanatçıların teşvik edilmesi gerektiğine inanırdı. Bugün, bizler de onun başlattığı ve sürdürülmesini vasiyet ettiği bu ödülleri devam ettirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Başta iki altın madalya ile bizleri gururlandıran Ayşe Başaran olmak üzere tüm sporcuları şahsım, ailem ve Sabancı Vakfı adına kutluyor, hep birlikte daha nice başarılara imza atmayı diliyorum.” dedi.

Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları’nda bu yıl Özel Olimpiyatlar Türkiye Takımı, 3X3 karma basketbol, yüzme, atletizm ve bocce dallarında 4 kadın 7 erkek sporcu ile mücadele etti. Atletizm branşında durarak uzun atlama ve 100 metre yarışı kategorilerinde altın madalyanın sahibi Ayşe Başaran oldu. Başaran, Sakıp Sabancı Spor Ödülü kapsamında 40 Cumhuriyet Altınının da sahibi oldu.

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