Başkan Gerenli sorunları yerinde dinliyor
Lüleburgaz Belediyesi’nin 2021 Çevre Yılı kapsamında başlattığı temizlik kampanyası öncesinde Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, mahallelilerle bir araya gelip sorunları tek tek dinliyor. Başkan Dr. Murat Gerenli, ardından mahalle halkıyla birlikte imece usulüyle sokakları süpürüyor.
İmece usulü temizlik
Gerçekleştirilen toplantının ardından ellerine süpürgeleri alan Başkan Gerenli, muhtar Sabri Gündüz, meclis üyesi Nihal Organ ve mahalle sakinleriyle birlikte sokakları süpürdü. Vatandaşlar gerçekleştirilen temizlik kampanyasında oluşturulan farkındalıktan memnun olduklarını belirterek, sokakların kirletilmemesi yönünde mesaj verdi.