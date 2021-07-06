Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden değerli akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle dereceye giren ilk 3 proje belirlendi. Ayrıca Bayer Türkiye çalışanlarının değerlendirmeleriyle de Bayer Özel Ödülü sahibini buldu.



05 Temmuz 2021 - Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl yedincisini düzenlediği ve pandemi nedeniyle finalini online olarak gerçekleştirdiği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrenci ve okullar, akademisyenlerin oluşturduğu jüri kurulu tarafından belirlenirken; Bayer Türkiye çalışanlarının oylarıyla seçilen bir ekip de Bayer Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

“Yaşama Değer Kat" temasıyla gerçekleşen, 500 öğrencinin 365 proje ile katıldığı yarışmanın bu yılki birincisi, Sera Beyaz Sineği (Trialeurodes vaporariorum) ile Biyoteknik Mücadelede Kullanılan Sarı Tuzakların Etkisinin Artırılması projesiyle TED Antalya Koleji Özel Lisesi’nden Aleyna Elmas ve Hanife Karatop oldu.

İkincilik ödülünü Down Sendromunun Non-İnvaziv ve Prenatal Teşhisi için Yeni Bir Bakış projesiyle İzmir Özel Ege Lisesi’nden Duru Dikbaş ve Nisan Kaynar aldı.

Üçüncülüğü ise Keçi Sütü ve Yapay Örümcek İpeği ile Yapay Deri Eldesi ve Organlardaki Dış Zar Tabaka İçin Kullanımının Araştırılması projesiyle İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi’nden Elif Tunç aldı.

Bayer Özel Ödülü’ne ise Güneş Enerjisi Depolayan Hibrit Sistem “Solarjen” projesiyle İstanbul Özel Enka Lisesi’nden Derin Algül sahip oldu.

