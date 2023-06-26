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Bayramda Et Yerken Ciğerinizden Olmayın!

Uzmanlara göre Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve rahat geçirebilmek için günlük et tüketimine dikkat edilmesi ve aşırıya kaçılmaması gerekiyor.

26 Haziran 2023 Pazartesi 09:33
Bayramda Et Yerken Ciğerinizden Olmayın!

Bayramda Et Yerken Ciğerinizden Olmayın!

 

Fazla et tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olurken uzun vadede sessiz katil olarak bilinen NASH hastalığını ortaya çıkarabiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler aktardı, özellikle devedikeni, zerdeçal ve kolin içeren fitoterapötik takviyelerin kullanımını önerdi.

Kurban Bayramı, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın hâkim olduğu bir zamandır. Aynı zamanda bu dönemde toplumumuzda et tüketiminin normalden daha fazla olduğu görülür. Bayram olması sebebiyle zengin bayram sofralarının üstüne yağlı et grubu da eklendiğinde sindirim problemleri ve bazı kan parametrelerinde yükselmelerle karşılaşılabilir. 

Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, özellikle kavurma ve kızartma yöntemleri ile pişirilen etlerde yağ alımının çoğaldığını ve fazla pişirilen etlerde nitrozamin gibi kimyasalların ortaya çıkarak kanser riskini artırdığını söyledi. Bunun sonucunda bireylerde karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini ifade eden Çağıl, “Et tüketiminin oldukça fazla olması bu dönemde kolesterol değerlerinin yükselmesine sebep olabilir. Yine bayram sofralarından eksik olmayan yoğun karbonhidrat, tatlı tüketimi de kilo artışı, kan şekeri yüksekliği, trigliserit artışına sebep olabilir. Tüm bu faktörler karaciğer parametreleri için risk oluşturmaktadır.” dedi. 

Karaciğer fonksiyonlarının özellikle Kurban Bayramı döneminde olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için basit tedbirlerin yeterli olduğunu dile getiren Çağıl, şu önerilerde bulundu:

  • Öncelikle et tüketimi kızartma, kavurma şeklinde değil, haşlama, ızgara, buğulama pişirme yöntemleriyle tercih edilmeli.
  • Lifler, kan kolesterol seviyeleri ve sindirim sisteminin normal fonksiyonunda kalması için önemli. Fakat Kurban Bayramı’nda lif tüketimi de azalır. Bu sebeple ızgara et yanında salata tercih edilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. 
  • Kahvaltı et ile başlamamalı, bayramda normal kahvaltı düzeni ile ilerlenmeli. 
  • Etler, kurban kesildikten sonra hemen tüketilmemeli, mutlaka dinlendirilmeli. 
  • Bayramda da hareketsiz kalmamak gerekir. Yapılan fiziksel aktiviteler, kan şekeri dengesinde ve sindirim işlevlerinin daha sağlıklı gerçekleşmesinde önemlidir. 
  • Bayramda sıvı tüketimi ihmal edilmemeli. Çay, kahve sınırlandırılıp su tüketimi artırılmalı. 
  • Yoğun et tüketimi özellikle karaciğer fonksiyonlarını etkileyeceğinden, karaciğeri standardize bitki özütleriyle desteklemek çok önemli. Özellikle standardize devedikeni ve zerdeçal; kolesterol seviyelerinin düşürülmesine, karaciğer enzimlerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve karaciğer dokularının kendini yenileme kapasitesini artırır. Antioksidan ve antienflamatuar özellikleriyle et tüketiminin yoğun olduğu bu dönemde karaciğeri oksidatif strese karşı korur. Yalnız her deve dikeni aynı etkiyi göstermez, kullanacağınız deve dikeninin içerisindeki silibin oranı %80 olmalıdır. Kolin desteği ise karaciğerin normal fonksiyonlarının korunmasına yardımcıdır. Bu üç etkin desteğin bir arada bulunduğu standardize ürünleri kullanmanızı öneririm. Bu noktada öne çıkan Livrubin Plus da kolin, standardize devedikeni ve zerdeçal içerir. Etkinliği klinik çalışmalarla ispatlı ürün Livrubin Plus’a eczanelerden ulaşabilirsiniz. 
Anahtar Kelimeler:
BayramKurban Bayramı
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