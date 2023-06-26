Bayramda Et Yerken Ciğerinizden Olmayın!

Fazla et tüketimi karaciğer yağlanmasına sebep olurken uzun vadede sessiz katil olarak bilinen NASH hastalığını ortaya çıkarabiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler aktardı, özellikle devedikeni, zerdeçal ve kolin içeren fitoterapötik takviyelerin kullanımını önerdi.

Kurban Bayramı, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın hâkim olduğu bir zamandır. Aynı zamanda bu dönemde toplumumuzda et tüketiminin normalden daha fazla olduğu görülür. Bayram olması sebebiyle zengin bayram sofralarının üstüne yağlı et grubu da eklendiğinde sindirim problemleri ve bazı kan parametrelerinde yükselmelerle karşılaşılabilir.

Uzman Diyetisyen Ebru Çağıl, özellikle kavurma ve kızartma yöntemleri ile pişirilen etlerde yağ alımının çoğaldığını ve fazla pişirilen etlerde nitrozamin gibi kimyasalların ortaya çıkarak kanser riskini artırdığını söyledi. Bunun sonucunda bireylerde karaciğer fonksiyonlarının olumsuz etkilendiğini ifade eden Çağıl, “Et tüketiminin oldukça fazla olması bu dönemde kolesterol değerlerinin yükselmesine sebep olabilir. Yine bayram sofralarından eksik olmayan yoğun karbonhidrat, tatlı tüketimi de kilo artışı, kan şekeri yüksekliği, trigliserit artışına sebep olabilir. Tüm bu faktörler karaciğer parametreleri için risk oluşturmaktadır.” dedi.

Karaciğer fonksiyonlarının özellikle Kurban Bayramı döneminde olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için basit tedbirlerin yeterli olduğunu dile getiren Çağıl, şu önerilerde bulundu: