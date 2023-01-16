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BBC Earth ile Uzayın Bilinmeyen Sırları Açığa Çıkıyor

Dünya dışı varlıkları ve yaşamı, gelişmiş teknolojilerle keşfetmeye hazırlanan “İlk Temas: Uzaylılar (First Encounter: An Alien)” Şubat ayında BBC Earth ekranlarında izleyici ile buluşacak.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:38
BBC Earth ile Uzayın Bilinmeyen Sırları Açığa Çıkıyor

BBC Earth ile Uzayın Bilinmeyen Sırları Açığa Çıkıyor

 

Teknolojik atılımlar sayesinde gökbilimciler galaksinin derinliklerini her zamankinden daha da derin görme fırsatı elde ediyor. Bu sayede de dünyanın önde gelen birçok bilim insanı dünya dışı yaşamların varlığının tespit edilebileceğine inanıyor. Bu olasılığa karşı benzersiz bir bakış açısı sunan “İlk Temas: Uzaylılar” belgesel serisinde, bilimsel düşünürler bir araya gelerek evreni ve dünya dışı yaşamı ele alıyor. Dünya dışı yaşam kanıtlarının tespit edilmesinin an meselesi olduğuna inanan bilim insanlarının röportajları bu belgeselde toplanıyor ve bu varlıkların bulunması olasılığına dair bir keşif sunuyor.

Bilim insanları; ‘Dünya dışı varlıklarla iletişime geçersek ne olur?’ ve ‘Uzayda yalnız değilsek?’ gibi merak edilen soruların cevaplarını arıyor. 

Evrendeki yaşamı keşfederken Dünya’daki yaşamı da büyüleyici bir şekilde gözler önüne seren “İlk Temas: Uzaylılar” 10 Şubat Cuma günü saat 00.00’da BBC Earth ekranlarında izleyiciye muhteşem bir hikaye sunacak.

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BBCBBC EarthBelgesel
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