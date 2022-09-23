BBC Earth, Kutuplar Atlası II için Minecraft ile iş birliği yapacak



BBC Earth ve Minecraft Education, BBC Studios Doğa Tarihi Birimi’nin referans niteliğindeki yeni yapımı Kutuplar Atlası II’de (Frozen Planet II) geçen hikayelerin ilham verdiği sarmal manzaraları, canlıları ve oyun tabanlı eğitim kaynaklarını içeren ücretsiz beş adet Kutuplar Atlası II dünyası yarattı.

Tüm zamanların en çok satan oyunu olan Minecraft, özellikle de genç oyunculardan büyük ilgi görüyor. Minecraft: Education Edition, dünyanın dört bir yanındaki okullarda öğrencilerin yaratıcı bir oyun deneyimi ile farklı konular hakkında bilgi edinmelerini sağlayan eğitim içerikleri sunuyor. Mojang Studios ekibi, daha iyi bir dünya inşa etmek ve özellikle de dünya vatandaşlığı ve sürdürülebilirlik alanlarında oyunun kurallarını değiştirecek nesiller yaratmak için Minecraft'ı kullanmayı bir sorumluluk olarak görüyor.

Tüm dünyadaki Minecraft: Education Edition kullanıcılarına 29 farklı dilde ve ücretsiz olarak sunulan eğitici Kutuplar Atlası II içeriklerinde, öğretmenlerin öğrencilerine buzulların önemini anlatmalarına ve iklim değişikliğinin etkilerini müfredat kapsamında keşfetmelerine olanak tanıyan ders planları da yer alıyor. Beş Kutuplar Atlası II dünyasının her biri, dünyanın dört bir yanındaki Minecraft: Bedrock Edition oyuncularına da Minecraft Marketplace üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Minecraft oyuncuları oyunu ilk kez penguen, yaban arısı ve kutup ayısı gibi canlıların gözünden oynayabilecek ve bir katil balinanın dalgaları kullanarak buz kütlesindeki fokları denize atması gibi olaylara tanıklık edebilecek. Oyuncular aynı zamanda bir doğa tarihi filmi için araştırmacı yönetmen rolüne bürünerek temel hayvan davranış ve bilgilerini belgelemekle ve çevre araştırmalarına katkıda bulunmakla görevlendirilebilecek.

Kutuplar Atlası II Yapımcısı Elizabeth White, “Doğanın en harika yönlerinden biri de hem genç hem de yaşlı izleyicilerin ilgisini çekmesi ve onları büyüleyebilmesi. Çocukların diziden ilham alan hikayeleri oyunun içinde tecrübe etmelerini ve ek ders içerikleriyle bu yaşam alanlarında görülen sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayacak bu eğitici oyun serisi için Minecraft ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Minecraft Education Sorumlusu Allison Matthews ise şu ifadeleri kullandı: “Bu benzersiz projede BBC Studios ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Minecraft'a yepyeni bir bakış açısı getiriyor ve Kutuplar Atlası II'yi bizlere getiren muhteşem ekiple birlikte dünyamızın en önemli ve büyüleyici bölgelerinin yer aldığı eşsiz bir deneyim sunuyoruz. Oyuncuları iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgilendirmek ve yeni nesillere sürdürülebilirliğin önemini anlatmak günümüzde hiç olmadığı kadar önemli. Bunun bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyor ve bu ortaklıkla bu doğrultuda büyük bir adım daha atıyoruz.”

İlk Kutuplar Atlası II Minecraft Education dünyası 21 Eylül'de, diğer dünyalar ise bu tarihten sonra haftalık olarak oyunculara sunulacak. Kutuplar Atlası II serisinin ilk bölümü 30 Ekim Pazar akşamı 20:00’de BBC Earth’te olacak.