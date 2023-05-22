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Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş

Ödüllü İngiliz sunucu, yazar ve maceracı Ben Fogle, üçüncü sezonuyla vahşi yaşama geri dönüyor. Maceralarına hız kesmeden devam eden Fogle, vahşi yaşamla alaklı yeni gerçekler öğreniyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:02
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş

Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş

Adını ilk kez Castaway isimli televizyon programında duyuran ve şu anda Vahşi Yaşama Dönüş (Return to the Wild) adlı programı sunan Ben Fogle, dünyanın dört bir yanındaki maceraları takip ederek vahşi doğadaki esrarengiz yaşamlara ortak oluyor.

Özellikle maceracı ruhu ile tanınan Fogle, Everest’e tırmanmaktan çöl maratonları koşmaya kadar pek çok zorlu görevi üstlenerek izleyenlerin favori sunucusu olmaya devam ediyor.

Oyuncu bir annenin oğlu olan Fogle, annesinin yolundan gitmek istese de maceracı ruhuna engel olamayarak başladığı ve sosyal bir deney olarak bir yıl boyunca uzak bir adada yaptığı sunuculukta büyük bir başarı elde ediyor. Fogle, çevreyi ve dünyayı keşfetmekten oldukça keyif aldığını dile getiriyor. 

 Fogle, üçüncü sezonda da dünyanın ücra yerlerindeki insanları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu sefer macerası Norveç ile başlıyor. Sonrasında Sahra’nın derinliklerinde bulunan bir misafirhane sahibini tekrardan ziyaret ediyor ve Galler’a gidiyor. Galler’da kendi eko evini inşaa eden bir aileyle tanışmaya giden Fogle, ailenin karşılaştıkları zorlukları ve zorluklar sonucunda nelerin değiştiğini keşfediyor. Vahşi yaşamın hala bir hayal olup olmadığının cevabını öğrenmek için yola çıkan program “Ben Fogle: Vahşi Yaşama Dönüş” 30 Haziran Cuma günü saat 23.00’de BBC Earth ekranlarında sevenleriyle buluşmaya geliyor. 

Son Güncelleme: 22.05.2023 11:08
Anahtar Kelimeler:
BBC EarthBelgesel
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