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Belgesel | Okyanustaki Casus | Derin Denizlere Yolculuk

Yeni BBC Earth belgeseli “Okyanustaki Casus” casus yaratıkların maceralarını ve okyanuslardaki karmaşık yaşamı Temmuz ayında izleyiciyle buluşturacak.

15 Haziran 2023 Perşembe 10:56
Belgesel | Okyanustaki Casus | Derin Denizlere Yolculuk

Belgesel | Okyanustaki Casus | Derin Denizlere Kameralarla Yolculuk

BBC Earth yeni yapımı “Okyanustaki Casus” (Spy in the Ocean) ile derin denizlerin sırlarını izleyiciye anlatıyor. Program, dört bölümlük ilk sezonuyla dünyadaki en büyülü ve dinamik ortamlardan biri olan okyanusu keşfetmek için yola çıkıyor ve oldukça zeki ve duygusal olan deniz canlılarıyla karşılaşıyor.

Casus yaratıklar olarak adlandırılan son teknoloji kameralar sayesinde denizaltı canlılarının gizemli yaşamları ortaya çıkıyor. Casus yaratıklar kadrosu daha önce hiçbir kameranın giremediği yerlere girerek izleyiciye görsel bir şölen sunuyor.

Yeni kameralar arasında Casus Yaratık, Casus Balina, Casus Istakoz, Herring ve Puffer bulunuyor. Kameraların hepsi okyanusun derinliklerindeki gizemleri açığa çıkarıyor. Belgesel serisinin ilk bölümü, denizaltı canlılarının düşünme biçimlerine ışık tutuyor. Programda sorunları çözmek için ekip çalışmasını kullanan balıklardan, derin sohbet halindeki balinaların nadir görülen sosyal toplantılarına kadar çeşitli olaylar inceleniyor ve hayvanların insanlara benzeyen zekâ becerileri herkesi hayrete düşürüyor. Casus yaratıklar okyanusta yaşayan zeki canlılarla arkadaşlık kurarak onların duygu durumları hakkında bilgiler ediniyor.

Aynı zamanda okyanus canlılarının kendi aralarındaki ilişkileri de ortaya çıkarıyor. Birçok maceraya atılan casus yaratıklar, okyanus yaşamının sahip olduğu olağanüstü zekayı, şaşırtıcı duyguları ve karmaşık sosyal yaşamları ortaya çıkarmak için dünyayı dolaşıyor. Derinlerin gizemine ışık tutan program “Okyanustaki Casus” (Spy in the Ocean) 9 Temmuz Pazar günü saat 20.00’de BBC Earth ekranlarına geliyor.

Değişen dünyalar BBC Earth ile keşfedilmeye devam ediyor

BBC Earth, Temmuz ayında yayına girecek diğer yapımlarıyla izleyiciyi okyanusların yanı sıra farklı habitatlarda keşfe çağırıyor. Artan çevresel tehditlerin habitatlara nasıl zarar verdiğini keşfeden seri “Değişen Dünyamız” (Changing Planet) ilk sezondaki altı lokasyonu tekrardan ziyaret ediyor. Uzman sunucular eşliğindeki ziyarette ekosistemleri korumak için verilen mücadelenin sonuçları analiz ediliyor. “Değişen Dünyamız” (Changing Planet) 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de BBC Earth’te sevenleri ile buluşuyor.

Yiyecek ve içeceklerin üretim sürecini anlatan bilgilendirici program “Fabrikanın İçinden” (Inside the Factory) Temmuz ayında yedinci sezonu ile geri dönüyor. Gregg Wallace, üretim süreçleri ve makinelerini ortaya çıkarmak için Avrupa’nın en büyük fabrikalarından bazılarını ziyaret ediyor. Ürünlerin arkasındaki bilim ve yenilik araştırılırken, nasıl icat edildiği ve popüler hale getirildiği de tarihçi Ruth Goodman tarafından araştırılıyor. Aydınlatıcı program “Fabrikanın İçinden” (Inside the Factory) 18 Temmuz Salı günü saat 00.00’da BBC Earth ekranlarında olacak.

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Son Güncelleme: 15.06.2023 11:04
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