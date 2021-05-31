Belgesel | Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic'te

Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic Ekranlarında

Havacılık tarihinin ses getiren uçak kazalarına ve bu kazaların ardında yatan sebeplere ışık tutan Uçak Kazası Raporu National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Tüm dünyada beğeniyle izlenen serinin yeni sezonunda daha önce hiç görülmemiş raporlar ve kayıtlar ortaya çıkıyor ve kazaların esas nedenleri açığa çıkıyor.

Bilimin, keşfin ve hikaye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.