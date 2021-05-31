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Belgesel | Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic'te

 National Geographic ekranlarının en sevilen yapımlarından “Uçak Kazası Raporu” yeni sezonuyla Haziran ayı boyunca her pazartesi akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarında. 

31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:35
Belgesel | Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic'te

Uçak Kazası Raporu Yeni Sezonuyla National Geographic Ekranlarında

  

Havacılık tarihinin ses getiren uçak kazalarına ve bu kazaların ardında yatan sebeplere ışık tutan Uçak Kazası Raporu National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Tüm dünyada beğeniyle izlenen serinin yeni sezonunda daha önce hiç görülmemiş raporlar ve kayıtlar ortaya çıkıyor ve kazaların esas nedenleri açığa çıkıyor. 

“Uçak Kazası Raporu” yeni sezonuyla Haziran ayı boyunca her pazartesi akşamı saat 22.00’de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

 

Bilimin, keşfin ve hikaye anlatımının gücüne inanarak 130 yılı aşkın bir süredir dünyanın en güvenilir markalarından biri olmayı sürdüren National Geographic’in birbirinden iddialı yapımlarını Digiturk, D-Smart, KabloTV, Tivibu, TV+ ve Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz.

 

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Uçak Kazası RaporuNational GeographicBelgesel
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