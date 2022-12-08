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“Ben Türkan Saylan” Adlı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Ben Türkan Saylan” adlı tiyatro oyunu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

08 Aralık 2022 Perşembe 12:58
“Ben Türkan Saylan” Adlı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı


“Ben Türkan Saylan” Adlı Tiyatro Oyunu Ayakta Alkışlandı

Hekim, akademisyen, yazar, eğitimci, aydınlanma ve çağdaşlık kahramanı ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurucusu Prof. Dr. Türkan Saylan, çocukluğundan itibaren yaşamının ele alındığı tiyatro oyunu ile sahnede bir kez daha hayat buldu.

Cengiz Toraman’ın yönettiği, oyuncu Şenay Gürler’in benzersiz performansı ile Türkan Saylan’ın hayatının seyirciye tüm duygusallığı ve içtenliği ile aktarıldığı oyun, ayakta alkışlandı.

Önderliğinde ve sayesinde ülkemizde binlerce cüzzam hastasının tedavi edildiği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Kardelenler projesi ile 100 bini aşkın kız çocuğunun okuyup meslek sahibi olduğu Saylan’ın hayatından kesitlerin ve onun hakkında çevresindeki insanların anılarının da sinevizyon ile perdeye yansıtıldığı oyunda, oyuncu Gürler başarılı performansı ile göz doldurdu.

Yaklaşık 70 dakika süren oyunda Saylan’ın sağlık ve eğitim alanında yaptığı çalışmalar ile kendi hayatından bölümler aktarıldı.

Oyunun sonunda bazı seyirciler göz yaşlarına hâkim olamazken sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, oyuncu Şenay Gürler’e çiçek takdim etti.

Uçar, Saylan’ın Cumhuriyet ve aydınlanma yolunda çabalarını etkili bir şekilde sahneleyen Gürler’e hayranlığını dile getirerek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Türkan SaylanKartalKartal Belediyesi
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