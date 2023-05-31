Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması kapsamında 2022 yılının kasım ayında Karaova Kemer Mahallesi dikimini gerçekleştirdiği enginarların hasadına başladı.
Başkan Ahmet Aras’ın Tarımsal Kalkınma Hamlesi Projesi kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam eden ekipler, önümüzdeki günlerde belediye mülkiyetinde bulunan lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını gerçekleştirecek.
Belediye ekipleri, toprak analizleri yaparak bölgeye uygun tarım ürünlerinin yetiştirilip vatandaşlara yeni tarımsal ürünlerin ekimi ve dikimi konusunda yol göstermeyi hedefliyor.