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Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı

Bodrum Belediyesi, geçtiğimiz yılın son aylarında dikimini yaptığı 8 bin 750 adet enginarın hasadını yapıyor

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:07
Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı

Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması kapsamında 2022 yılının kasım ayında Karaova Kemer Mahallesi dikimini gerçekleştirdiği enginarların hasadına başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, belediye mülkiyetinde 11 dekarlık alanda bulunan ve çok yıllık bir bitki olan Bayrampaşa Enginarı'nın besin değerinin yüksek olduğunu ve lezzetli bir tür olduğunu ifade etti.  Yaprakları kesilip içindeki yumuşak çanak kısım çıkarılarak tüketilen bu türün ilk hasadının yapılmasına rağmen kullanılan bilimsel teknikler sayesinde oldukça verimli olduğu ve yaklaşık olarak 1 tonluk ürün elde edileceği belirtildi.

Başkan Ahmet Aras’ın Tarımsal Kalkınma Hamlesi Projesi kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam eden ekipler, önümüzdeki günlerde belediye mülkiyetinde bulunan lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını gerçekleştirecek.

Belediye ekipleri, toprak analizleri yaparak bölgeye uygun tarım ürünlerinin yetiştirilip vatandaşlara yeni tarımsal ürünlerin ekimi ve dikimi konusunda yol göstermeyi hedefliyor.

Son Güncelleme: 31.05.2023 17:58
Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum BelediyesiBayrampaşa Enginarı
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