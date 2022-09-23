Borsaya olan ilginin devam etmesini bekliyoruz

Allbatross Portföy Yönetim Şirketi’nin deneyimli analistlerinden Filiz Sarı Özcan, Fed, BoE ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararları sonrası piyasaları değerlendirdi. TCMB’nin bu toplantıda da 100 baz puanlık faiz indirimi ile politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdiğini belirten Özcan, “Küresel çapta faizler yükselirken, TCMB bu etkinin ekonomik aktivite üzerinde yaratacağı hasara odaklanmış durumda görünüyor” dedi. İktisadi faaliyetlerdeki olası yavaşlamanın faiz indirimlerinin gerekçesi olarak öne çıktığını belirten Özcan, bu gerekçelerle ilerleyen dönemde de faiz indirimlerinin devam etme ihtimali bulunduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantılarının olduğu yoğun bir haftayı geride bırakırken, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ediyor. Fed 75 baz puan, BoE ise 50 baz puanlık faiz arttırırken T.C. Merkez Bankası 100 baz puanlık faiz indirimi ile politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi. Allbatross Portföy Yönetim Şirketi’nin deneyimli analistlerinden Filiz Sarı Özcan, Fed, BoE ve T.C. Merkez Bankası’nın son kararları sonrası piyasaları değerlendirdi.

“TCMB enflasyon yerine büyümeyi ön planda tutmaya devam ediyor”

Allbatross Portföy Yönetim Şirketi deneyimli analisti Filiz Sarı Özcan, kararları şöyle yorumladı:

“Fed 75 baz puan, BoE ise 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitti. Her iki merkez bankası da faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini verdi. Faiz artırımlarının ekonomi üzerinde yaratacağı hasar nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı düşük. Küresel merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettiği ortamda, geçen ay 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştiren TCMB, bu toplantıda da 100 baz puanlık faiz indirimi ile politika faizini yüzde 12 seviyesine indirdi. TCMB son toplantı metninde mevcut faiz seviyesinin yeterli olduğu mesajına rağmen bu indirimi gerçekleştirdi. TCMB enflasyon yerine büyümeyi ön planda tutmaya devam ediyor. Küresel çapta faizler yükselirken, TCMB bu etkinin ekonomik aktivite üzerinde yaratacağı hasara odaklanmış durumda görünüyor. Bu doğrultuda iktisadi faaliyetlerdeki olası yavaşlama faiz indirimlerinin gerekçesi olarak öne çıkıyor. Bu gerekçe korunduğu sürece ilerleyen dönemde de faiz indirimlerinin devam etme ihtimali bulunuyor.”

“İç tüketime yönelik hizmet eden şirketler ön planda kalmaya devam edebilir”

Borsaya yönelimin devam etmesi beklediklerini belirten Özcan, şunları söyledi:

“Reel getiri yüzde -68 seviyesine doğru genişlerken tasarruf sahiplerinin birikimlerini korumak için borsaya yönelimin devam etmesini bekliyoruz. Bankacılık sektöründe son yaşanan sert dalgalanma nedeniyle endekste henüz dengelenme sağlanmış durumda değil. Ancak endeks seviyelerine odaklanmaksızın kısa vadede üçüncü çeyrek bilanço beklentilerine göre hareket edilebilir. Eylül sonu itibariyle üçüncü çeyrek bilanço dönemi sona erecek ve finansallar açıklanmaya başlayacak. Enflasyonun yükseldiği ortamda iç tüketime yönelik hizmet eden şirketler ön planda kalmaya devam edebilir. Top sezon olarak nitelendirdiğimiz havacılık sektörü ve küresel çapta yaşanan enerji krizinin desteklediği enerji şirketlerinin bilançolarının yatırımcılarını memnun etmesini bekliyoruz.”