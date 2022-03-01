Bosch C Sınıfı 9 Kg Yıkama 1200 Devir Çamaşır Makinesi Beyaz Fiyatları

Çamaşır makineleri kıyafetlerin gün içinde maruz kaldığı toz, toprak ve kirin arındırılmasına yardımcı olmakla beraber kullanıcılarına ev işlerinde zaman kazandırır. Evlerde önemli bir konuma sahip olan ve kullanıcısına kolaylıklar sağlayan bu cihazlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklılaşmıştır. Çamaşır makinelerin farklı özellikler ile üretilmesi bu aletlerin farklı modellerinin oluşmasına olanak sağlar. Çeşitli markalar tarafından üretilen çamaşır makinelerinden biri de Bosch C Sınıfı 9 Kg çamaşır makinesi beyaz renkli olan modeldir. Farklı fiyatlarla satışa sunulan bu makine geliştirilen özellikler ile üstün performans verir.

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