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Bu taksiler İstanbul'a çok yakıştı

Engelli dostu, aile konseptli yeni taksiler yolcu taşımaya başladı. Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi kapsamında hayata geçirilen engelsiz ve aile konseptli olan yeni taksiler artık İstanbul yollarında. 

09 Temmuz 2023 Pazar 13:05
Bu taksiler İstanbul'a çok yakıştı

Bu taksiler İstanbul'a çok yakıştı


Yeni taksiler yolcu taşımaya başladı. Şoförlerinin halkla ilişkiler, yol bilgisi ve öfke kontrolü gibi özel eğitimlerden geçtiği yeni taksiler; akıllı tepe lambaları, panik butonları ve yüksek güvenlik standartları ile dikkat çekiyor.

UKOME kararıyla ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüşümü kapsamında ilk etapta 402 yeni taksi, yolcu taşımaya başladı. 

Dönüşen taksiler daha nitelikli olarak geniş kapasiteli 8+1 panelvan araçlardan seçildi. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik parapeti (korunak) konuldu. Ayrıca şoförle yolcu arasındaki iletişim, taksi içerisindeki interkom (bas-konuş) sistemi sayesinde gerçekleşiyor.

Nakit para alışverişi için de açılıp kapanabilen kapak bulunuyor. Bu sistem hem kredi kartı hem de İstanbulkart ile farklı ödeme sistemlerine entegre halinde. Görme engelli yolcular için de “braille alfabesinin” bulunduğu yeni taksilerde, araç içerisindeki taksimetrede yer alan bilgiler de sesli anons ile belirtiliyor.

YOL VE YOLCU SEÇME GERİDE KALDI

İBB’nin özel nitelikli taksileri, vatandaşın taksi sorunundaki en büyük şikâyetlerinden biri olan yol ve yolcu seçilmesi problemine de çözüm getirdi. Çeşitli eğitimlerden geçen yeni taksi şoförleri; güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında TUDES’E göre hiç cezası olmayan şoförler arasından seçildi. Taksi şoförünün ceza aldığı takdirde ise taksi plakası dönüşümden önceki haline dönecek.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, engelsiz ve aile konseptine sahip yeni taksilerin güvenli ve konforlu olduğunu söyledi. Gökce, ”Şoförler; halk ve ilişkiler, İstanbul’da yol bilgisi ve öfke kontrol eğitimi alarak yolcularımızla münasebet kuracaklar. Yolcu ve şoför arasında güvenlik parapeti var. Ayrıca, araç içerisinde bir de tablet bulunuyor. Bu tabletle de vatandaşlarımız, şoförün kimlik özelliklerini görebilecek. Araçlarımız zaten Ulaşım Yönetim Merkezi’mizden İBB Ulaşım Dairesi tarafından da içerisindeki kamera ve izleme sistemleriyle kontrol edilebilir halde. Herhangi bir acil durumda S.O.S. butonuna basarak Ulaşım Yönetim Merkezi’mize taksiden ulaşabilirsiniz“ dedi.

Yeni Taksilerin sayısının artmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
İBBTaksiTaksilerIstanbul TaksiUKOME
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