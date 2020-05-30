Bugün hava nasıl olacak | Karantida sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre yurdun büyük bölümü öğleden sonra sağanak yağmurun etkisi altında olacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçeleri, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu
VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu öğle saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatı, sabah saatlerinde yer yer güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.