Buzdolabı Lambası Yanmıyor? Bozulan Buzdolabı Lambası Değiştirilir Mi?

Soğuk havanın dışarıya akışının kesilmesi için güçlü yalıtım yapısına sahip olan buzdolabının içi karanlıktır. İçerisindeki karanlığın giderilebilmesi maksadıyla da kapısı açıldığında otomatik devreye giren aydınlatma sistemi bulunur. Yıl boyunca kesintisiz şekilde kullanılan buzdolabının lambasının kapak açılmasına rağmen yanmaması sorunu ise çok sık görülüyor. Arçelik gibi dayanıklı ve kaliteli malzemelerin kullanıldığı buzdolabı modellerinde dahi zaman içerisinde bu sorunla karşılaşılabiliyor. Sarıgazi Arçelik Servisi merkezi uzman teknikerlerimiz bütçenize uygun şekilde son derece kaliteli bir şekilde buzdolabınızın aydınlatma sistemi sorunları giderilmektedir.

Buzdolabının Lambası Neden Yanmaz?

Buzdolabının içerisinde yer alan ve kapak açıldığında devreye girmesi gereken lambanın yanmaması durumunda teknik bir sorun olduğu anlaşılmaktadır. Buzdolabınızın içindeki aydınlatma lambasının yanmaması pek çok farklı sebep dolayısıyla meydana gelebilmektedir. Bu nedenler arasında ilk sırada LED ampulün patlamış yani kullanılamaz duruma gelmiş olması bulunmaktadır. Böyle bir durumda ampulün ön koruma kapağı çıkartılıp, patlayan LED ampul yerinden çıkartılmalıdır. Bu şekilde yerine yenisi pratik bir şekilde takılır ve kapağı yeniden takılır. Bu şekilde buzdolabı lambasının otomatik olarak devreye girişi sağlanır.

Buzdolabı Led Ampulünün Yanmamasının Çözümü Nasıldır?

Buzdolabının aydınlatma sisteminde teknik bir arızada söz konusu olabilir. Soğuk havaya bağlı olarak ampulün birleşim noktasında oksitlenme yaşanabilir, aydınlatma anahtarının arızalanması, aydınlatma elektrik kablo ve bağlantılarında sorun söz konusu olabilir. Bu sorunların tespit edilebilmesi için dahi profesyonel İstanbul Bosch Servisi merkezimizden kurumsal servis hizmeti almanızı gerektirir.

Buzdolabınızın led ampulü kapıyı açtığınız anda otomatik olarak devreye girmiyor ise öncelikle ampulün patladığını göz önünde bulundurabilirsiniz. Eğer ampul patlamış ise pratik bir şekilde yenisiyle değiştirilebilir. Bu buzdolabı arızası son derece ekonomik şekilde çözülebilmektedir.

Buzdolabınızın aydınlatma anahtarı, elektrik bağlantıları ile ilgili bir sorun söz konusuysa, uzmanları tarafından özel ekipmanlarla kontrol yapılması gerekir. İstanbul Siemens Servisi uzman teknikerlerimiz 7/24 her zaman taleplerinize yanıt vermek üzere bölgenizde bulunmaktadır. Böylelikle çok kısa süre içerisinde adresinize ulaşarak, tüm arıza tespit ve arıza onarım müdahaleleri yerinde gerçekleştirmektedir. Üstelik 1 yıl garantili olacak şekilde herhangi bir parça değişimi gerektiğinde orijinal buzdolabı yedek parçaları kullanmaktayız.