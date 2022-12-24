

Cam kurbağaların sırrı | Pıhtı atma önlenebilir mi?



ABD’li bilim insanları uyurken şeffaflaşan cam kurbağaları inceleyerek kurbağaların, ‘tehlikeli büyük bir pıhtıya neden olmadan’ kırmızı kan hücrelerinin yüzde 89’unu karaciğere toplayıp istedikleri zaman tekrar vücut dolaşımına sokabildiğini tespit etti. Cam kurbağaların kanı gerektiğinde, örneğin yaralandıklarında pıhtılaşabiliyor.

ABD Ulusal Doğa Tarihi Müzesi araştırmacılarından Jesse Delia ve Duke Üniversitesi’nden Carlos Taboada liderliğindeki bir grup bilim insanı, uyurken kamuflaj amacıyla yüzde 61 oranında şeffaf bir görünüme bürünen cam kurbağalar üzerinde bilimsel çalışma yaptı. Aktif ve uyuyan cam kurbağalara farklı dalga boylarında ışık verilerek şeffaflıkları ölçüldü. Kurbağaların uyurken kırmızı kan hücrelerinin yüzde 89’unu karaciğere topladıkları, şeffaflaştığı ve daha sonra karaciğerde toplanan kan havuzunu tekrar dolaşıma soktukları tespit edildi.

PIHTI ATMADAN KAN NASIL BİR MERKEZDE TOPLANIYOR?

Bilim insanları, kanın bu şekilde bir yerde birikmesinin canlıların damarlarında ve atardamarlarında potansiyel olarak tehlikeli kan pıhtılarına yol açtığını, ancak cam kurbağaların pıhtı atmadan kanlarını karaciğerde depoladığını ve gerektiğinde örneğin yaralandıklarında kanının pıhtılaştığını vurguladı.

22 Aralık’ta bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmada “Omurgalılarda şeffaflığa ulaşmak zordur çünkü dolaşım sistemleri ışığı güçlü bir şekilde zayıflatan kırmızı kan hücreleriyle doludur. Burada, cam kurbağaların bu hücreleri gözden gizleyerek bu zorluğun üstesinden nasıl geldiklerini belgeliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN YENİ ARAŞTIRMALARI TETİKLEMESİNİ UMUYORLAR

Jesse Delia araştırma hakkında “Bu, omurgalı şeffaflığının fizyolojisini belgeleyen bir dizi çalışmanın ilkidir ve umarız bu kurbağaların olağanüstü fizyolojisini insan sağlığı ve tıbbı adına yeni hedeflere dönüştürmek için biyomedikal çalışmaları teşvik edecektir” dedi.