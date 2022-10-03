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Can dostlar için ilk yardım önerileri

Hayvanseverler, evde ya da sokakta yaşayan "can dostlar"ın karşılaştıkları acil durumlarda yapılması gerekenleri, Accessland platformu üzerinden Veteriner Hekim Aylin Tunç’tan öğrenecek. 

03 Ekim 2022 Pazartesi 13:58
Can dostlar için ilk yardım önerileri

Can dostlar için ilk yardım önerileri


6 Ekim tarihinde gerçekleşecek ücretsiz olarak herkesin katılım gösterebileceği eğitim için hayvanseverler, https://accessland.live başvuru yapmaları yeterli olacak. İlk yardım insan sağlığı kadar tüm canlılar için önemlidir.  Bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren hallerde yapılan doğru müdahale hayvanlarda da hayat kurtarıyor.

Hayvanlar, trafik kazaları, yabancı cisim yutma, soluk borusunun tıkanması, böcek ısırması, kırık, çıkık ve incinme gibi durumlarla sık karşılaşabiliyor. Bu durumlarda hayvanları veterinere ulaştırana kadar uygulanması gereken ilk yardım tekniklerini bilmek, müdahalede gecikmeleri önlüyor. Veteriner Hekim Aylin Tunç,” Kaza geçirmiş, travma yaşamış, ilk yardım ve acil müdahale edildiği takdirde yaşama dönmesi mümkün olan nice evcil ve yabani hayvan vardır. Burada zor durumda olan hayvanlar için veteriner hekime ulaşana kadar insanların da yapabileceği ilk yardım teknikleri var. Bu eğitimleri sık sık yapıp insanları bilinçlendirmek için elimizden geleni yapacağız.”

Anahtar Kelimeler:
Kedi Ilk Yardım
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