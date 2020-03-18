Cartoon Network’ün çocuklara mesajı Temiz Ol, Havalı ol!



Cartoon Network, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili çocukları bilgilendiren ve el yıkamaya teşvik eden eğlenceli bir klip hazırladı.

Cartoon Network ekranlarında, websitesinde ve kanalın tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan Temiz Ol Havalı Ol klibinde Cartoon Network karakterleri, elleri yıkamanın önemini çocuklara çocukların dilinden dans ve müzikle anlatıyor.

Çocuklara öksürürken ve hapşırırken kollarıyla ağızlarını nasıl kapatmaları gerektiğinin de gösterildiği Temiz Ol Havalı Ol klibi ile hastalıkların ağız, burun ve gözlerden bulaştığı çocuklara açıklanıyor ve ellerini yıkayan çocukların “havalı” olduğu mesajı veriliyor.

ŞARKI SÖZLERİ:

Temiz Ol Havalı Ol

Hastalanmamak için sana bir kaç tüyo

Burnunu akıtan mikroplarla mücadele et

Ağzını kapat öksürüp hapşırırken

Herkesi koru sen rahatça

Dokunma gözüne, ağzına ve burnuna

Kötü mikroplar gitmek istiyor hep oralara

Ve her yemekten önce ellerini yıka

En az 20 saniye boyunca su ve sabunla

Tuvaletini yaptın ya

Ellerini yıka ve kurula

Hasta hissedersen okula gitme sakın

Sağlıklı ve tedbirli olmak çok havalı

Temiz ol, havalı ol

Cartoon Network Tatil Özel Kuşağı başladı

Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerde, okulların tatil edilmesiyle Cartoon Network, çocuklara evde keyifli vakit geçirmeleri için ayrıca tatil özel kuşağı hazırladı. 20 Mart tarihine kadar çocuklar hafta içi 13.30-16.30 saatleri arasında Cartoon Network Tatil Özel Kuşağı’nı izleyerek evde sıkılmayacak