Cartoon Network’ün çocuklara mesajı Temiz Ol, Havalı ol!
Cartoon Network, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili çocukları bilgilendiren ve el yıkamaya teşvik eden eğlenceli bir klip hazırladı.
Cartoon Network ekranlarında, websitesinde ve kanalın tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan Temiz Ol Havalı Ol klibinde Cartoon Network karakterleri, elleri yıkamanın önemini çocuklara çocukların dilinden dans ve müzikle anlatıyor.
Çocuklara öksürürken ve hapşırırken kollarıyla ağızlarını nasıl kapatmaları gerektiğinin de gösterildiği Temiz Ol Havalı Ol klibi ile hastalıkların ağız, burun ve gözlerden bulaştığı çocuklara açıklanıyor ve ellerini yıkayan çocukların “havalı” olduğu mesajı veriliyor.
ŞARKI SÖZLERİ:
Temiz Ol Havalı Ol
Hastalanmamak için sana bir kaç tüyo
Burnunu akıtan mikroplarla mücadele et
Ağzını kapat öksürüp hapşırırken
Herkesi koru sen rahatça
Kötü mikroplar gitmek istiyor hep oralara
Ve her yemekten önce ellerini yıka
En az 20 saniye boyunca su ve sabunla
Tuvaletini yaptın ya
Ellerini yıka ve kurula
Hasta hissedersen okula gitme sakın
Sağlıklı ve tedbirli olmak çok havalı
Temiz ol, havalı ol
Cartoon Network Tatil Özel Kuşağı başladı
Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerde, okulların tatil edilmesiyle Cartoon Network, çocuklara evde keyifli vakit geçirmeleri için ayrıca tatil özel kuşağı hazırladı. 20 Mart tarihine kadar çocuklar hafta içi 13.30-16.30 saatleri arasında Cartoon Network Tatil Özel Kuşağı’nı izleyerek evde sıkılmayacak