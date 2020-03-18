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Cerebral Palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu

1 Mart Pazar günü Antalya’da gerçekleşen maratonda 38 gönüllü Cerebral Palsy’li çocuklar için koşarak 60.723 TL bağış topladı

18 Mart 2020 Çarşamba 12:03
Cerebral Palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu

Cerebral Palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı. 1 Mart Pazar günü Antalya’da gerçekleşen maratonda 38 gönüllü Cerebral Palsy’li çocuklar için koşarak 60.723 TL bağış topladı

Türkiye’de 2008 yılından beri düzenlenen Runatolia Maratonu’na Adım Adım platformunun öncülüğünde yardımseverler ve gönüllü koşucular katılıyor. Bu yıl 12’cisi düzenlenen Runatolia Maratonu’nda Cerebral Palsy Türkiye gönüllüleri Cerebral Palsy’li çocuklar için yerlerini aldı.

38 gönüllü bireysel koşucu sayesinde toplanan 60.723 TL bağış ile 22 engelli çocuğun 12 haftalık rehabilitasyon hizmetinden ücretsiz olarak faydalanmasını sağladı.

Cerebral Palsy’nin tedavisi ömür boyu sürüyor!

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan hareketi kısıtlayıcı, kalıcı motor fonksiyon kaybı ve hareket bozukluğu. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy’li kişi yaşıyor. Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla bebeğe Cerebral Palsy teşhisi konuyor. Yani, her 1.000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy’li olarak gerçekleşiyor. Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1’i epilepsi oluyor. Cerebral Palsy'li çocuklar; ömür boyu devam etmesi gereken fizyoterapi ve özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar.

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakfı, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için 2018 yılı Eylül ayından itibaren “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla yoluna devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Cerebral PalsyCerebral Palsy GönüllüleriCerebral Runatolia Maratonu
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