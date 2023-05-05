Çilingir Sofrası Gain'de



İki eski lise arkadaşı yıllar sonra bir çilingir sofrasında buluşur. Kadehler kadehleri, şarkılar şarkıları kovalarken geçmişe yolculuk başlar. Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’in performanslarıyla; Ali Kemal Güven’den hem hüzünlü hem umutlu altmış dakikalık bir modern zaman masalı…

Beyoğlu’nda bir meyhane, meyhanede bir masa, masada iki kişi: Emir Can ve Yusuf Efe. Mazisi eskiye dayanan, yarım kalmış bir hikâye yıllar sonra bu masada tekrar gün yüzüne çıkar. Çünkü eninde sonunda geride bırakılmaya mahkûm bile olsa, her hikâye bir çilingir sofrasını hak eder. Boğazda düğümlenenler, içte ukde kalanlar, bir türlü dile gelmeyenler; acabalar, belkiler ve en çok da keşkeler için…

Senarist ve yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, Seda Özkaraca ve Metin Kıcır’ın yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’in paylaştığı Witchcraft Films imzalı Çilingir Sofrası’nda Ecrin Bolkar, Adnan Devran ve Gülhan Kadim de başarılı performanslarıyla öne çıkıyor. Beyoğlu’nun kendine has sinematografik evreninde, hikâyeye Gönül Yazar, Nazan Öncel, Cem Adrian, Kalben, Gaye Su Akyol ve Emircan İğrek gibi isimlerin akıldan çıkmayan şarkıları eşlik ediyor.

Festivallerde ödülleri toplamıştı

İlk gösterimi 41. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirilen Çilingir Sofrası, burada ve 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, başrolleri paylaşan Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen’e En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Film ayrıca Altın Koza’da “En İyi Film” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” ödüllerine, 33. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde Mansiyon Ödülü’ne ve son olarak 27. Türkiye Almanya Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü’ne değer görüldü.

“Çilingir Sofrası” sadece GAİN’de.

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