Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Covid-19'a karşı insanlığa ilk defa sunulan teknik

UYF Başkanı Akif Manaf tarafından mutlu ve sağlıklı bir yaşam için çok yararlı bir Asana tekniği daha, insanlığa ilk kez uygulama detaylarıyla tanıtıldı.

16 Mayıs 2021 Pazar 11:53
Covid-19'a karşı insanlığa ilk defa sunulan teknik

Covid-19'a karşı insanlığa ilk defa sunulan teknik

Covid-19 sürecinde, Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf tarafından mutlu ve sağlıklı bir yaşam için çok yararlı bir Asana (Yoga duruşu) tekniği daha, insanlığa ilk kez uygulama detaylarıyla tanıtıldı. 
“Sağlığa zaman ayırmayan hastalığa zaman ayıracaktır.” diyen Manaf, Orijinal Yoga Sistemi’nde yer alan duruşların aşama aşama, belirli bir sırada ve uzman eşliğinde uygulanmasının bütünsel sağlığa önemli faydaları olduğunu belirtti.

Duruşun Uygulanışı:

İnsanlığa ilk defa sunulan ve Ekapada Ekahasta Çatuş Padasana olarak adlandırılan duruşun uygulama aşamaları UYF Başkanı Akif Manaf tarafından şu şekilde aktarıldı: “Bacaklar bitişik, dimdik ayakta durun. Nefes alırken avuçlar öne bakacak şekilde kolları başın üstüne uzatın. Nefes verirken öne doğru eğilerek ellerinizi ayaklardan 50 cm önde yere koyun. Nefes alırken sağ dizi bükün, bacağı bükülü şekilde tutun. Nefes verirken sağ kolu avuç yere bakacak şekilde geriye doğru uzatın.”

Duruşun Yararları:

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Bu asana tekniği sinirsel ve zihinsel gerginliği gidermektedir. Bu teknik ile zihin tazelenmekte ve dinlenmektedir. Beyne akan kan miktarı artmakta ve beyinde birikmiş toksinler atılmaktadır. Duruş kişiye sakinlik, rahatlık ve huzur vermektedir. Bel, baldır, uyluk ve kalça kasları esnemekte; sırt, bacak, kol ve omuzlar güçlenmektedir. Bedenin genel duruşu düzelmektedir.”
UYF Başkanı Manaf, bu tekniğin Covid-19 döneminde bireylerde giderek artan stresin giderilmesinde oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekledi. 

Asana (Yoga duruşu) Nedir, Faydaları Nelerdir? 

Spesifik beden pozisyonları olan “Asana”lar, Yoga duruşlarıdır. İnsanlığın ilk dilinde “Asana” duruş veya pozisyon anlamına gelir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fizyolojik sistemi tümüyle gençleştirmektedir. Etkili olmalarının en büyük sebebi, doğru nefes ve konsantrasyon eşliğinde uygulanmalarıdır.
Asanaların başlıca etkilediği sistemler, endokrin ve sinir sistemleridir. Organizmadaki bütün sistemler bağlantılı olduğu için bu iki sistem etkilendiğinde, olumlu etkiler vücudun başka bölgelerine de yansımakta; tüm bedensel ve zihinsel fonksiyonların sağlığı güçlenmektedir.

 
Orijinal Yoga metinlerinde yeryüzünde 8.400.000 “Asana”nın mevcut olduğu belirtilir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, denge ve mutluluk vermektedir.
Bu konuda daha fazla detaylı bilgi Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf’ın “Yoga - Asana Vücut Çalıştırma Sanatı” kitabından edinilebilir. 

Covid-19'a Gerçek Yoga Dergisi ile Son
Covid-19'a Gerçek Yoga Dergisi ile Son
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
Yoga Olimpik Oyunları'nda Türk sporcuların zaferi
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları yaklaşıyor
1. Uluslararası Yoga Olimpik Oyunları yaklaşıyor
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
UYF Başkanı Akif Manaf Yoga Olimpiyatlarında
İşyerinde kahkaha yogası | Pandemi sonrası çalışmaya kahkaha yogasıyla hazırlanın
İşyerinde kahkaha yogası | Pandemi sonrası çalışmaya kahkaha yogasıyla hazırlanın
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi
Pandemi sırasında Ayurveda ve Yoga'nın 5000 yıllık şifa biliminin önemi
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi
Corona virüsüne karşı gerçek yoga dergisi
Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!
Yoga Academy Ayrancı'da 104 dedi!
Son Güncelleme: 16.05.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
YogoYogaAkif Manaf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Neslihan 2021-05-16 12:59:02

Sakinlik ve huzur ne cok gerekli su an gezegenimize.Cok tesekkurler haberve emekler icin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Özden Gerçek 2021-05-16 13:02:25

Teşekkürler çok süper teknik

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Metin 2021-05-16 13:03:22

Wow harika !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
serpil gökhan 2021-05-16 14:29:08

Çok güzel bir haber teşekkürler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Durakta bekleyen 4 kişiye çarptılar, plakayı alıp kaçtılar
Durakta bekleyen 4 kişiye çarptılar, plakayı alıp kaçtılar
Aynı dakikada takla attılar, 8 yaralı var
Aynı dakikada takla attılar, 8 yaralı var
Kapanma Sürecini İyi Değerlendirin | Cildinizi yenileyin
Kapanma Sürecini İyi Değerlendirin | Cildinizi yenileyin
Diş Fırçanıza İyi Bakın
Diş Fırçanıza İyi Bakın
Lüleburgaz | Eski İstasyon Caddesi’nde refüj çalışması
Lüleburgaz | Eski İstasyon Caddesi’nde refüj çalışması
Trakya'da Kronomid sineklerle kaynağında mücadele
Trakya'da Kronomid sineklerle kaynağında mücadele
Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Mısra Öz taburcu oldu
Mısra Öz taburcu oldu
İBB’den 34 okula spor salonu
İBB’den 34 okula spor salonu
Yerel yönetimler kapanma sürecini masaya yatırdı
Yerel yönetimler kapanma sürecini masaya yatırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim