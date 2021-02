Delfinyum (Hezaren) Çiçeği Nedir ?

Delfinyum çiçeği, muhteşem görüntüsü olan mavi, pembe ve mor tonları ile renkli yaz çiçeklerinin arasında görebileceğiniz en gösterişli çiçektir. Özellikle kır evi bahçelerinde en çok tercih edilen ve bahçelerin en popüler bitkisidir. Yaz bahçelerinizi, yükselen gövdesindeki gösterişli çiçekleri ile güzelleştirir.

Birçok bahçe yetiştiricisi, delfinyumun nasıl yetiştirildiğini merak ediyor ve bazıları bu bitkinin yetiştirilmesinin zor olduğunu düşünüp onu ekmekten kaçınıyor; oysa ki bu bitkinin bakımı sanıldığının aksine oldukça basit.

Delfinyum çiçeğinin bakımı ve onunla en iyi performansı nasıl elde edebileceğiniz ile ilgili birkaç ipucu için daha fazlasını okuyun.

Delfinyum (Hezaren) Çiçeğinin Bakımı ve Yetiştirilmesi

bitkisini yetiştireceğiniz toprağın sürekli nemli olması bitki için çok önemlidir. Güneşi çok seven bu bitkiyi, güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. Bitkinizin canlı ve diri bir şekilde gelişme göstermesini istiyorsanız onu hava alacağı açık bir alanda yerleştirmelisiniz. Toprağına düzenli olarak ekleyeceğiniz kireç, bitkinizin güzel gelişmesi için yardımcı olacaktır.

Sürekli uzayan boylarının zarar görmemesi için yanlarına destek alabilecekleri kalın bir çubuk dikebilirsiniz. Uzayan boylarının görüntüsü hoşunuza gitse de daha verimli olabilmesi için uçlarından 10-15 cm budamanız gerekir. Toprağın nemli kalması, onlar için hayati önem taşır. Bu nedenle diplerine çim parçacıkları ve yapraklar bırakırsanız nem dengesini kolaylıkla sağlamış olursunuz.

Delfinyum (Hezaren) Çiçeği Nasıl Dikilir ?

Hezaren çiçeğinin kış mevsimi gelmeden ekilmesi gerekir. Eylül ayı bu çiçeği dikmek için en iyi seçim olabilir. Zengin toprağı seven bu bitkiye belirli aralıklarla gübre ekleyebilirsiniz. Çok fazla güneş sevdikleri için rüzgarın geldiği noktalardan kaçının. Ekeceğiniz her delfinyum çiçeğinin arasına yaklaşık 40 cm mesafe bırakın.

Bu sevimli bitki ile tanıştığınız zaman, gösterişli ve renkli çiçeklerine hayran kalacaksınız. Bütün bitkiler gibi bu bitki de nazlıdır ve ilgiyi çok sever. Büyümeye başladığı her an sizi kendine biraz daha bağladığını görünce ondan vazgeçemeyeceksiniz. Onu her gördüğünüzde renkleri ve içinize işlediği huzur ile kendinizi bütün gün daha iyi hissedeceksiniz. Siz de taze çiçeklerle birlikte dekoratif çiçek sepeti oluşturabilir, evinize daha şık bir görüntü katabilirsiniz.