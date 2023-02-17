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Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği

Büyük deprem felaketinin vurduğu şehir ve köylerde yardım dağıtım çalışmaları sürüyor. Kızılay yıkıntı bilgisi bulunan 1648 köye yardım ulaştırdı

17 Şubat 2023 Cuma 16:13
Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği

Deprem bölgelerinde köylere gıda desteği


 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Kızılay, profesyonel ekiplerini ve gönüllülerini deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay ekipleri temel beslenme ihtiyacı bulunduğu bilgisi alınan 5 ilde 1648 köye kara yolu, off road gönüllüleri ve TSK’ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı. 

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehirde mobil mutfakları, sahra mutfakları ve gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye devam ediyor. 

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500’den fazla noktada hizmet veren Kızılay, depremin 12. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Adıyaman, Malatya, Hatay-İskenderun, Gaziantep, Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan-Merkez)’a bağlı 1648 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor. Kızılay karayolu ile ulaşamadığı yerlere, off road gönüllü grupları ve TSK’ya ait helikopterlerle ulaşarak, ihtiyaç malzemelerini köylere bırakıyor.

Anahtar Kelimeler:
Deprem
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