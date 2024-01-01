Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Depremzede çiftçilerin ürünleri Kadıköy dayanışma pazarında

Kadıköy Belediyesi, depremzede çiftçilerin ürettiği ürünleri Kadıköy’e getirerek deprem dayanışma pazarları kurmaya devam ediyor. 

01 Ocak 2024 Pazartesi 20:40
Depremzede çiftçilerin ürünleri Kadıköy dayanışma pazarında






Depremzede çiftçilerin ürünleri Kadıköy dayanışma pazarında


Pazardan elde edilen gelirin tamamı depremzede üreticilere gönderiliyor. 30’dan fazla ürünün yer aldığı dayanışma pazarlarının 7.’si bugün Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı’nda kuruldu.

Kadıköy Belediyesi, 6 Şubat Depremi’nin yaralarını sarmaya çalışan Hatay halkıyla dayanışmaya devam ediyor. Hatay’da üretim yapan çiftçilerin ve kadın kooperatiflerinin ürünlerini Kadıköy’e getiren belediye, kurduğu dayanışma pazarlarıyla depremzede üreticilere destek sağlıyor. Pazardan elde edilen tüm gelir, Hatay’daki depremzede çiftçilere ve kadın kooperatiflerine gönderiliyor. Bugün de Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Kriton Curi Parkı’nda kurulan pazarda yüzlerce kilo portakal, mandalina, limon, karnabahar, biber ile reçel, bal, zeytin, nar ekşisi, turşu, salça gibi el yapımı yöresel ürünler tezgâhlardaki yerini aldı. Hem depremzede üreticilere destek olmak hem de taze ve doğal ürünler satın almak isteyen vatandaşlar, Dayanışma Pazarı’na yoğun ilgi gösterdi.

Deprem bölgesindeki çiftçilerin ürünlerini toplamasında ve hazırlamasında Kadıköy Belediyesi personeli ve gönüllü yardımseverler de çiftçilere destek verdi. Geçtiğimiz hafta tarlalardan toplanan ürünler, Perşembe günü Hatay’dan yola çıktı; Cuma günü Kadıköy’e ulaştı ve bugün de dayanışma pazarında satışa sunuldu. Sabahın erken saatlerinde açılan tezgâhlardaki ürünlerin birçoğu kısa süre içinde tükendi. Kadıköylüler ve İstanbullular, bu pazardan alışveriş yaparak hem depremzede çiftçilere destek oldu hem de sofralarını taze ve doğal ürünlerle buluşturdu.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da deprem bölgelerindeki çiftçilerin ürünlerinin ellerinde kaldığını ve bu pazarların onların üretime devam edebilmeleri için çok önemli olduğunu vurguladı. Odabaşı, “Arkadaşlarımız geçen hafta Hatay’ın değişik yerlerinde çiftçilerle buluşarak onların ellerlinde kalan ürünleri, gerektiğinde bahçelerinde toplayarak bugün burada Kozyatağı’nda komşularımıza satmaya getirdiler. Bu bir dayanışma pazarı. Buradan alınan her ürün, Hatay’daki depremzedelere gidecek. Onlara ufak da olsa bir katkıda bulunmuş olacaklar” dedi.

Anahtar Kelimeler:
DepremzedeKadıköyDayanışma Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arşiv Taraması Nedir?
Arşiv Taraması Nedir?
Ücretsiz ve Canlı İzlenebilen Lig Maçları
Ücretsiz ve Canlı İzlenebilen Lig Maçları
Merakla Beklenen Düet Şevko Yakında Tüm Dijital Kanallarda!
Merakla Beklenen Düet Şevko Yakında Tüm Dijital Kanallarda!
Kış soğuklarında soğuk duş almak bedeninize neler yapıyor?
Kış soğuklarında soğuk duş almak bedeninize neler yapıyor?
Maltepe Belediyesi’nden balık ekmek şenliği
Maltepe Belediyesi’nden balık ekmek şenliği
Zemin Güçlendirme: Carbonier ile Yapıların Geleceğe Güvenle Taşınması
Zemin Güçlendirme: Carbonier ile Yapıların Geleceğe Güvenle Taşınması
Benim Parçam ile Citroen C4 Yedek Parça Seçenekleri
Benim Parçam ile Citroen C4 Yedek Parça Seçenekleri
Cadem Metrology: 3D Ölçüm Kamera Çözümlerinde ZEISS Kalitesi
Cadem Metrology: 3D Ölçüm Kamera Çözümlerinde ZEISS Kalitesi
İBB'den kadınlara maragonzluk eğitimi
İBB'den kadınlara maragonzluk eğitimi
İBB'nin eğitim desteği İstanbullu'yu iş sahibi yapıyor
İBB'nin eğitim desteği İstanbullu'yu iş sahibi yapıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim