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Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü

Oltu'da bir vatandaş, dağ yamaçlarında bulduğu dev mantar görenleri hayrete düşürürken, bulunan mantarın yenilen türden olmadığını öğrenince üzüldüğü söyledi. 

26 Ekim 2022 Çarşamba 17:25
Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü


Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü


Sonbahar mevsimine özgü mantarlar içinde, şimdiye kadar en büyüklerinden biri Erzurum'da bulundu. Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.

Kemerkaya köyünün güney yamaçlarında pazar yürüyüşü yapan Beycan Onat'ın bulduğu 8,885 kilogramlık mantarı görenler şaşırdı.

Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında" dedi.

Mantarı Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu söyleyen Onat, "Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” ifadelerini kullandı.

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MantarDev MantarErzurumOltu
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