Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü
Sonbahar mevsimine özgü mantarlar içinde, şimdiye kadar en büyüklerinden biri Erzurum'da bulundu. Oltu ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde 8,885 kilogramlık mantar bulan Beycan Onat, ilk gördüğünde mantarı kestane kabağı sandığını söyledi.
Beycan Onat, “Ben bu mantarı ilk gördüğümde kestane kabağı sandım, yakınına gidince mantar olduğunu gördüm. 9 kilo civarında" dedi.
Mantarı Oltu’nun Kemerkaya köyünün dağlarında bulduğunu söyleyen Onat, "Çok şaşırdım, kestane olsaydı tatlı yapacaktım ama mantarmış, bir de yenilmeyen mantar olduğunu görünce üzüldüm” ifadelerini kullandı.