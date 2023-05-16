Dijital içerik ve medya harcamaları 1.36 trilyon doları bulacak

Küresel salgının tetiklediği Büyük İstifa ve Sessiz İstifa gibi akımlar, çalışma kültürünü dönüştürdü. Daha esnek çalışma düzenlerine sahip olmak ve kariyerlerine tutkularının peşinden giderek yön vermek isteyenler sayesinde, “dijital içerik üreticisi” kavramı ortaya çıktı. Pandeminin rüzgarını arkasına alarak büyüyen bu kavram, adeta bir mesleğe ve gelir elde etme modeline dönüştü. Güncel bir araştırma, 2 kişiden birinin içerik üreticisi olmak için, mevcutta çalıştığı işten ayrılmayı düşündüğünü gösterdi. İSTANBUL — Küresel salgını takiben başlayan ve başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin işgücü piyasasında dönüşümlere sebep olan Büyük İstifa ve Sessiz İstifa gibi kavramlar, içerik üreticilerinden yeni bir ekonomik sınıf oluşmasına sebep oldu. Mastercard tarafından yürütülen bir araştırma, 2 kişiden birinin içerik üreticisi olmak için tam zamanlı işleri bırakmayı değerlendirdiğini gösterirken, 5 içerik üreticisinden birinin içerik üreticiliğini tam zamanlı bir iş olarak gördüğü tespit edildi.

Z kuşağının hedefi içerik üreticisi olmak

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan dijital içerik pazaryeri, “İnternetin platform çağına geçişi, yeni iş modellerini beraberinde getirdi. Daha esnek bir çalışma düzeni isteyen ve tutkularını hayatlarını idame ettirmek için kullanmayı hedefleyen kişiler, içerik üreticiliğine büyük ilgi duyuyor” dedi.

Söz konusu araştırmada, Z ve Y kuşaklarına mensup dört kişiden üçünün (yüzde 73) geleneksel ve kurumsal işte çalışmaktansa yaratıcı ekonomiye dahil olmak istediğini, girişimci veya küçük işletme sahibi olmayı planladığını söylediği görüldü. Bu kişilerin %21’inin halihazırda kendisini dijital içerik üreticisi olarak tanımladığı tespit edilirken, yüzde 60’ının içerik üreticisi olmayı değerlendirildiği ortaya çıktı.

İnternetin bilgiyi herkes için erişilebilir kıldığını belirten Accessland Kurucusu Nihal Temur Ocak, “Bu durum, belirli bir konuda bilgi birikimine sahip kimseleri bildiklerini anlatmaya ve bu şekilde kendi dijital içerik markalarını oluşturmaya teşvik ediyor. Platformlar da gig ekonomisi çatısı altında sayılabilecek içerik üreticiliğini destekleyen gelir modelleri geliştiriyor. ABD’de 4 içerik üreticisinden birinin yıllık 50 bin dolar kazanç elde etmeyi başararak mikro işletme eşiğini aştığı biliniyor. İçerik üreticiliği yadsınamayacak bir iş kolu ve sektör” diye konuştu.

Dijital içerik için tüketici harcamaları 1,36 trilyon doları bulacak

İçerik üreticilerinin oluşturduğu bu ekonominin büyümesinin arkasında giderek yükselen içerik tüketme talebi olduğunu dile getiren Nihal Temur Ocak, “Dijital içerik servisleri pek çok insanın vazgeçilmez günlük rutinine dönüşüyor. Yazılı, sesli, çoklu medya içeriklerine yönelik her gün yükselen bir taleple karşı karşıyayız. Tahminler, 2026’ya kadar dijital medya ve içerik pazarının %13 büyüyeceğini gösteriyor. Abonelik harcamalarının da hesaba katıldığı senaryoda, medya ve dijital içerikler için yapılacak tüketici harcamaları 1,36 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacak. Eğlencenin ve bilgiye ulaşmanın mobil cihaz ekranlarına sığdığı bir çağda, yetkinliklerini kalıcı ve nitelikli içeriklere dönüştüren herkes bu ekonomiden pay alabilsin diye yeni nesil dijital içerik pazaryeri Accessland’i kurduk” ifadelerini kullandı.

Üretici ve tüketicileri bir araya getiren dijital içerik pazaryeri

İnternetin kendini geliştirmek ve kariyerine yön vermek isteyenler için sınırları ortadan kaldıran bir araç olduğunu savunan Accessland Kurucusu Nihal Temur Ocak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Online öğrenme oyunun kurallarını bozan bir gelişme ve trend oldu. Ekim 2021'den bu yana faaliyet gösteren yeni nesil dijital içerik pazaryerimiz Accessland.live, içerik üreticileri ile içerik tüketicilerini bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, sertifika almayı sağlayan birebir veya grup online eğitimlere katılarak geleceklerine yatırım yapabiliyor. Accessland.live platformunda ücretsiz hesap açan dijital içerik üreticileri de interaktif canlı yayın, podcast, video, konferans gibi araçlarla içeriklerini ön ödemeli olarak satışa açarak gelir elde edebiliyor. Tüm farklı etkinlik türlerine uygun yayın altyapımız, entegre ödeme sistemimiz ve analitik kontrol panelimiz sayesinde 360 derece bir çözümün yanı sıra, içerik üreticilerinin hak ettiklerini almaları için adil bir gelir modeli sunuyoruz. Beslenme alışkanlıklarından müzik tekniklerine, insan kaynaklarından liderliğe, markalaştırmadan stres yönetimine pek çok kategoride ücretsiz ve ücretli etkinlik ve eğitimlere ev sahipliği yapan Accessland.live, teknik altyapısıyla kurumsal şirketlerin online etkinlik, webinar, konferans gibi ihtiyaçlarına da yanıt verebiliyor.”

