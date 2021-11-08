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Dilek İmamoğlu'ndan eğitim için eşitlik pankartı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı ile birlikte başlattığı ‘Büyüt Hayalleri’ projesine, N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nda da destek vermeyi sürdürdü. 

08 Kasım 2021 Pazartesi 11:16
Dilek İmamoğlu'ndan eğitim için eşitlik pankartı

Dilek İmamoğlu'ndan eğitim için eşitlik pankartı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin kadın yöneticileriyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinde “Eşit Eğitim Her Çocuğun Hakkı” yazısı bulunan pankart açtı. 

ALTUNİZADE

İstanbul Vakfı ile birlikte ‘Büyüt Hayalleri’ni projesini başlatan Dilek İmamoğlu,   kız çocuklarının hayallerini büyütmek için N Kolay 43. İstanbul Maratonu’ndaydı. Ülkenin en büyük spor organizasyonuna kız çocuklarının geleceklerine özgürce koşması için özel bir mesajla maratona gelen İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB’nin kadın yöneticileriyle birlikte ‘Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır’ yazılı pankartla fotoğraf çektirdi. Dilek İmamoğlu, “Her çocuk, eşit eğitim hakkına sahip olmalıdır. Güzel bir maraton oldu bizim için. Güzel bir birlik mesajı verdiğimizi söylemek istiyorum. Hepimiz birlik olmalıyız. Türkiye hepimizin. Hepimiz, sevgi ve barış içinde yaşamımızı, hayatımızı sürdürmeliyiz ”dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: “TÜM ÇOCUKLARIMIZ AYNI HAKKA SAHİP”

Eğitimde toplumsal cinsiyette eşitliği konuları üzerinde hassasiyetle durduğunu kaydeden Dilek İmamoğlu, “İstanbul Vakfı ile birlikte bu konuya odaklanan ‘Büyüt Hayallerini’ projemizi başlattık. ‘İlham Veren’ adımlar kitabımızı yayınladık. Bu kitaptan elde edilen gelirle kız çocuklarımıza burs veriyor, eğitimde cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMALARI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

Projenin sonraki adımlarında öğrenci yurtları açmayı hedeflediklerini söyleyen İmamoğlu, “Çocuklarımızın hayallerinin peşinden özgürce koşmaları en büyük hedefimiz. Burada attığımız adımlar daha fazla bağışçıya ve daha çok çocuğumuza ulaşabilmemize destek olacak. Kız, erkek ayrımı yapmadan tüm çocuklarımızın eşit eğitim hakkına sahip olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Dilek İmamoğluİBB
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