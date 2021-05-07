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Diş Fırçanıza İyi Bakın

Bu da diş fırçanızın bakımını son derece hayati hale getirir. Diş fırçalarından en iyi şekilde yararlanmak ve etkinliğini sürdürdüğünden emin olmak için fırça bakım şarttır.

07 Mayıs 2021 Cuma 23:28
Diş Fırçanıza İyi Bakın

Diş Fırçanıza İyi Bakın

Günde iki kez diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak iyi bir ağız bakımı için önemlidir. Bu da diş fırçanızın bakımını son derece hayati hale getirir. Diş fırçalarından en iyi şekilde yararlanmak ve etkinliğini sürdürdüğünden emin olmak için fırça bakım şarttır. Ağız, çeşitli bakteri türlerini taşır ve bunlar kullanılırken diş fırçalarına geçer. Ek olarak, diş fırçaları nemli kaldığında üzerinde bakterileri üremesi gerçekleşebilir

Diş fırçalarınızdan en iyi verimi almak için takip etmeniz gereken önerileri Diş Hekimi Pertev Kökdemir sizler için paylaştı.

1-Her üç ila dört ayda bir diş fırçanızı veya elektrikli diş fırçası başlığınızı değiştirmelisiniz. Kılların yıpranması, gözle görülür şekilde keçeleşmesi durumunda daha erken değiştirilebilir.

2-Ebeveynler, çocukların diş fırçalarında yıpranma ve aşınma olup olmadığını kontrol etmeyi unutmamalıdır. Çocukların diş fırçalarının genellikle yetişkinlere göre daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

3-Diş fırçanızı asla paylaşmayın! Bir diş fırçasını başka bir kişiyle paylaşmak, siz ve diğer kişi arasında vücut sıvıları ve mikroorganizma alışverişine neden olabilir.

4-Diş fırçanızı kullandıktan sonra musluk suyuyla iyice durulayın. Diş fırçanızı suyla ıslattığınızda, kalan diş macunu ve diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olacaktır.

5-Aynı diş fırçası kutusunu başkalarıyla paylaşıyorsanız, diş fırçalarınızın birbiriyle temas etmesine izin vermeyin. Bu, çapraz bulaşma risklerinden kaçınmak için önemlidir.

6-Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), diş fırçalarını açık havada kurumaya bırakmak için kullandıktan sonra dik konumda tutmanızı önerir. Genelde, bireylerin diş fırçalarını kapattıkları veya onu kapalı bir kapta sakladıkları gözlemlenmiştir. Bu, nemli ortamın bakteri üremesine daha fazla sebep olur.

Bu ipuçlarını göz önünde bulundurarak, diş fırçanızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Diş fırçanızı nasıl temizleyeceğiniz veya genel ağız hijyeni ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, her zaman en iyi yolun en iyi rehberliği sağlayabilecek bir diş hekimi ile görüşmek olduğunu unutmayın. Mutlu fırçalamalar!

Anahtar Kelimeler:
Diş Fırçası
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