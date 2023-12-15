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Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı

Türkiye'nin en renkli buluşması Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda başladı. DİTAV tarafından düzenlenen etkinlik 4 gün sürecek.

15 Aralık 2023 Cuma 09:11
Diyarbakır Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı






Diyarbakır Tanıtım Günleri | İstanbul'daki Diyarbakırlı'lar etkinlikte buluştu

Diyarbakır'ın siyaset, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri açılış törenine katıldı. DİTAV İstanbul Şube Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, etkinliğin Diyarbakır ve tüm ilçelerinin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın gastronomi ve kültürel zenginliklerini tüm ilçeleriyle birlikte İstanbul'a taşıyan Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin ilk günü, bölgenin tanınmış simaları Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda buluştu. Şehrin binlerce yıllık tarihi birikimini, kültürel zenginliğini ve gastronomi zenginliğini İstanbul'a taşıyan Diyarbakırlı'lar ilk gün konuklara ünlü tatlılarını ikram etti...

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İçişleri ve Devlet eski bakanlarından Abdulkadir Aksu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile, İstanbul'da faaliyet gösteren bölgenin Sivil Toplum Kuruluşları'nın yönetici ve temsilcileri ile iş dünyasından çok sayıda yatırımcının yanısıra İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN AHIAKIN'DAN ERDOĞAN'A ALAN İÇİN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan DİTAV İstanbul Şube Başkanı Avukat Aydoğan Ahıakın, Diyarbakır'ın geleneksel kültürünü ve gastronomi zenginliğini İstanbul'a taşıdıklarını belirterek, Marmara Bölgesi ve çevre illerde oturan tüm hemşehrilerini 4 gün sürecek etkinliklere davet ettiklerini söyledi.

Av. Ahıakın, Atatürk Havalimanı'nın bu yıl ilk defa tanıtım günlerine ev sahipliği yaptığını belirterek "Alanın kendilerine tahsis edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destek için' teşekkür etti.

Etkinlikte Diyarbakır'a ait yöresel ürünlerin, tarihin ve kültürün tanıtıldığını aktaran Avukat Ahıakın, "Burada değerli hemşehrilerimizle birlik, beraberlik içerisinde dayanışmayı, ilimizi tüm ilçelerimizle birlikte tanıtımını sağlamak için şimdiye kadar yapılan en geniş kapsamlı tanıtım günlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ahıakın, vakfın bugüne kadar 8 bin üniversiteli gence burs verdiğini belirterek, Diyarbakırlı gençlerin eğitimine katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Av. Ahıakın "Her yıl katılımcı sayımız daha artarak devam etti. Diyarbakır'ın ekonomik potansiyelini İstanbul'da tanıtmak, Diyarbakır küçük ve orta ölçekli iş dünyasının Türkiye'nin her yerine satışını canlandırmak için bu etkinliğin son derece faydalı olduğuna inanıyorum. 4 gün devam edecek olan etkinlikte ziyaretçiler, kentin kültürünü, gastronomisini, doğal güzelliklerini, kültürel kıyafetlerini, yöresel lezzetleriniz bize tahsis edilen Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda bulabilecekler" dedi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Diyarbakır'da huzurla birlikte İstanbul'da bulduğunuz her şeyi bulabilirsiniz. Diyarbakır'ın bugünü dünden daha iyi ama yarını da bugünden daha iyi olacak" dedi.


17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek Diyarbakır Tanıtım Günleri'ne vatandaşlar özel araçlarının yanısıra Metro ile de ulaşabiliyor.

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DiyarbakırDiyarbakın Günleri
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