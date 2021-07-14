Doğru dondurma seçmenin ipuçları

Dört mevsim tüketilebilen dondurma, özellikle yaz aylarında sıcaklarla başa çıkmanın en tatlı ve ferahlatan seçeneği olarak öne çıkıyor. Büyük küçük herkesin tadına doyamadığı tatlı grupları arasında ilk sıralarda yer alan dondurmaların doğal olması için üretimde kullanılan tüm malzemelerin özenle seçilmesi, mevsim meyvelerinin kullanılması, güvenli üretim ve üreticinin kalite belgeleri gibi birçok unsur önem taşıyor.

Dünya Dondurma Günü kapsamında doğru dondurma tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı, dünyanın en çok tercih edilen lezzetleri arasında olan dondurmaları tüketirken yapay tatlandırıcı, aroma veya renklendirici içeren seçeneklerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.

“Ne yiyorsak onu sunarız” mottosu ile Türkiye’nin ilk gurme dondurmacısı olma özelliğini taşıyan ve dondurmalarında hiçbir katkı maddesi bulundurmayan Serez Dondurmacısı, doğallıktan gelen lezzeti tüketicilerle buluşturmak için çalışmalarını her geçen gün bir adım daha öteye taşıyor. Dünya Dondurma Günü kapsamında dondurma seçimi konusunda tüketicilere önerilerde bulunan Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı; dondurma üretiminde kullanılan her bir malzemeyi titizlikle teste tabi tutan, bünyesinde tam zamanlı gıda mühendisi ile taze üretim yapan, hijyenik, güvenilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla üretim gerçekleştiren markaların ürettiği doğru dondurmaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Dondurmanın formülü doğallıktan uzaklaşmamalı

Güvenli üretim, doğru dondurmanın ilk kuralıdır

Herkes tarafından sevilen ve iyi bir tatlı alternatifi olarak görülen dondurmanın besleyici özelliğini koruyabilmesi için bazı standartlara vurgu yapan Serdar Kemahlı; “Öncelikle dondurmaların içeriğinde katkı maddesi, aroma, kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır şurup veya yapay tatlandırıcı gibi unsurların yer almaması gerekiyor. Dondurmayı oluşturan her bir ham maddenin teste tabi tutulması, tarım ilacı (pestisit) kullanılmaması, dört mevsim taze ve doğal malzemelerin tercih edilmesi ve yüksek kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin ardından üretime dahil edilmesi gerekiyor. Dondurmanın satışa sunulduğu mekanda da gerekli tüm hijyen kurallarının uygulanması, dondurma üretimi yapılan tesis ve ham madde tercihi kadar önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

Tüm dünya üzerinde büyük önem kazanan gıda güvenliği konusunun, toplumsal farkındalık düzeyinin artmasıyla çok daha kritik bir hal aldığına dikkat çeken Kemahlı; “İnsan sağlığını doğrudan etkileyen gıdada uygulanacak üretim prosedürlerinin çok sıkı olması ve uluslararası standartlarca tescillenmesi ise tüketim tercihinde belirleyici bir rol üstleniyor. Üretim

aşamasında kullanılan ham madde temininden ekipmanlara, soğutucunun kalitesinden paketleme malzemelerinin seçimine, tedarikçi seçiminden ürünün depolanmasına ve taşıma esnasında soğuk zincirin kırılmamasına kadar üretim zincirinin tamamını içine alan bir standartlar bütününü kapsayan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması büyük önem taşıyor. Bu noktada tüketicilerin, dondurma tercihi yaparken seçtiği markayı iyi araştırması ve gıdanın güvenliğinden emin olmadan hayatına sokmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Uygun koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunmalı

Dondurmanın nasıl saklanması gerektiği hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Kemahlı; “Soğuk muhafaza edilmesi gereken bir ürün olduğu için soğutucu ve ambalaj kalitesi önemli unsurların başında geliyor. Dondurmaların servis edildiği soğutucunun yeterli soğuklukta ve çalışıyor durumda olmasının yanı sıra dondurma vitrininin hijyenik tutulması ürünün uygun koşullarda muhafaza edilmesi adına büyük önem taşıyor” dedi.

Gıda okuryazarı olmak, içeriğini bilmek önemli

Tüketilen dondurmanın içeriğinde yer alan besin maddelerinin değerlerini görmek için besin değeri tablosunu incelemenin ne yediğini bilmenin ilk kuralı olduğunu söyleyen Kemahlı sözlerine şöyle devam etti; “Bunun için besin değeri tablolarına bakarak kalori hesabı yapmak, diyet programı bozulmadan uygun porsiyon ve çeşidi seçmek mümkün. İçerik okumanın bir diğer önemi ise alerjik reaksiyonların önüne geçmek, beslenme alışkanlığına göre seçim yapabilmek… Süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar, vegan ve ovo vejetaryen beslenen tüketiciler de kendilerine uygun dondurma çeşitleri talep ettiği için besin tabloları bu noktada önem taşıyor. Çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip tüketicilerin besin tablolarını incelemesi kendileri için lezzetli ve doğru dondurma seçimi yapmalarını kolaylaştırıyor.”

Serez Dondurmacısı Hakkında

‘Ne yiyorsak onu sunarız’ mottosu ile yola çıkan Serez Dondurmacısı’nın temeli 2010 yılında Serdar Kemahlı tarafından atıldı. Çocukluğunda yediği gerçek ve sağlıklı dondurmayı yeniden üretme fikrini hayata geçirme kararı alan Kemahlı, 2011 yılı itibariyle Ar-Ge çalışmalarına başladı. Dondurma üretimi konusunda akademisyenlerle görüşerek yerli ve yabancı kaynaklar okudu, yabancı reçeteleri inceledi, doğru hammadde temini için Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde yer alan meyve üreticileri ve ari işleme belgesine sahip süt üreticileri ile görüştü. Araştırmaları sonucunda “doğru dondurma” üretmenin temelinde kaliteli, taze ve doğal malzemelerin kullanılması kadar formülün de önemli olduğunu görerek her bir dondurma çeşidi için kendi formüllerini oluşturmaya başladı. Yaklaşık iki yıl süren araştırmaların ardından 2012 yılında İstanbul Maltepe’de ilk mağazasını faaliyete geçiren Kemahlı, Yeni Nesil Dondurmacılık felsefesiyle Serez Dondurmacısı markasını sektöre kazandırdı. Doğru dondurmanın adresi Serez Dondurmacısı “Gurme Dondurmacılık” anlayışıyla dondurmaya hak ettiği değeri veriyor.

