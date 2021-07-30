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Dr. Ümit Aktaş’tan Ahmet Hakan’a ve diğer hakaret içeren paylaşımlara yanıt

Koronavirüs aşıları konusunda endişelerini katıldığı televizyon programları ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Dr. Ümit Aktaş, Ahmet Hakan’ın 29 Temmuz tarihli hakaret içeren köşe yazısı ve diğer hakaret içeren paylaşımlara yanıt verdi.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:01
Dr. Ümit Aktaş’tan Ahmet Hakan’a ve diğer hakaret içeren paylaşımlara yanıt


 

Her fırsatta “bilime iman edilmez, bilim sorgulamaya açıktır” diyen bir tıp doktoru olarak, sosyal medya hesaplarımdan yaptığımız COVID-19 aşıları hakkındaki paylaşımlarda sadece endişelerimizi beyan ediyoruz. Her birey kendi tedavisine karar verme ve doktorunu seçme özgürlüğüne sahiptir. Hiçbir tedavi birey üzerine zorunlu olarak dayatılamaz. Sağlık Bakanlığı’nın kendi sitesinde de aşıların zorunlu olmadığı belirtilmektedir. 

Ben aşı karşıtı değilim. Ben tıp fakültesinden sonra, fitoterapi yüksek lisansı yapmış olan bir hekimim. Fitoterapi ve beslenme alanında 7 tane kitap yazdım. Doktor aşı karşıtı olamaz. Kimseye aşı olmayın demiyorum. Çocuk felci, kızamık, tetanoz vb. aşılar için de bugüne kadar olumsuz bir yorumum olmadı. Ancak grip aşıları hakkında her sene söylediğim gibi bugün de COVID-19 aşıları hakkında görüşümü paylaşıyorum. Yaptığım tüm açıklamaların bilimsel referansları vardır ve paylaşımlarımda referansların linki verilmiştir. Aşı sonrası ölümlere dair referanslar, FDA VE EMA’ya aittir.

Aşı firmaları kendi ürettikleri aşıların sorumluluğunu almazken, hukuki muafiyet şartı ile aşıyı kullanıma sunarken ve aşılarla ilgili Faz 3 çalışmaları henüz tamamlanmamışken, 29 Temmuz tarihli köşesinde Ahmet Hakan şahsıma hakaret ediyor. 

Ahmet Hakan kimdir? Bizim şahsımız hakkında söz söyleyecek yetkinliği mi vardır? İnsanlara iftira atmak, hakaret etmek, bu kadar kolay mıdır? Ahmet Hakan sağlık alanında otorite midir?

Bir dayanak göstermeden beni ‘Halk sağlığı düşmanı palavracı doktor’ olarak tanımlayan Ahmet Hakan ve benzer paylaşım yapanlar özelinde yasal haklarımızı saklı tutarak, hakaret ve nefret söyleminin, insanları ayrıştırma yöntemi olduğunu hatırlatmak isterim. 

Ahmet Hakan ve benzerlerinin şahsıma saldırması, ancak ve ancak bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. Ahmet Hakan’ın tüm sözlerini kendisine iade ediyorum. 

Ahmet Hakan’ı, hakaret içeren başlıkları ve yazıları nedeniyle özür dilemeye davet ediyorum. İnsanlara hakaret etmek bu kadar kolay olmamalıdır! İtibar suikasti yapmanıza izin vermeyeceğiz!

Ben doktor olarak COVID-19 aşılarının yan etkileri ile ilgili tehlikeye dikkat çekmek zorundayım! Bu benim boynumun borcudur. Baskılarınız ve hakaretleriniz, bizi yıldıramaz.

Kamuoyunun takdirine sunarız. 

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan
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